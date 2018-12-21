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Скончался популярный голливудский актер, чья карьера началась более 60 лет назад

В пятницу, 21 декабря, американские СМИ сообщила о смерти популярного голливудского актера Дональда Моффата. Он скончался в возрасте 87 лет в штате Нью-Йорк. Моффат прославился как талантливый исполнитель характерных ролей второго плана. За свою карьеру, которая началась еще в 1956 году, он снялся в нескольких десятках фильмов и телесериалов, а также играл на театральной сцене.

Дональд Моффат родился 26 декабря 1930 года в британском городе Плимут. Получается, что актер не дожил шесть дней до своего 88-летия. Он окончил Королевскую академию драматического искусства в Лондоне. Дебютировал на сцене легендарного театра The Old Vic.

Однако Моффата все время тянуло в США. Он считал Великобританию слишком классовым государством. Дональд сначала обосновался в штате Орегон. Работал барменом. Уже через шесть месяцев ему это надоело. «Я сказал себе — ты же актер! Ты учился актерскому мастерству, ты сменил страну, но не профессию», — вспоминал потом Моффат.

Дональд стал членом профсоюза актеров. Это помогло ему найти работу. Американские режиссеры быстро оценили талант Моффата. Ему давали роли в постановках по произведениям Шекспира и Ибсена. Актер получил несколько театральных наград.

В кино Дональд впервые снялся в 1956 году в эпизодической роли в вестерне «Битва у Ла-Платы». Затем последовали роли в нескольких популярных телесериалах. В 1968 году Моффата снял в своем режиссерском дебюте «Рэйчел, Рэйчел» легендарный Пол Ньюмен.

Поклонники фильмов ужасов знают актера по роли начальника станции в культовой картине «Нечто» (1982 год). В драме «Парни что надо» об американских астронавтах Моффат сыграл президента США Линдона Джонсона.

Запомнился актер также по фильмам «Лучшие времена» с Куртом Расселлом и Робином Уильямсом, «Невыносимая легкость бытия», «Музыкальная шкатулка», «Костер тщеславий», «Коллективный иск», «Кое-что о Генри», «Прямая и явная угроза».

У Дональда Моффата остались жена, четверо детей, десять внуков и трое правнуков.

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