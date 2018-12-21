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В Киеве полицейских обвинили в попытке группового изнасилования в метро (фото)
Уже упраздненный День милиции, похоже, продолжают ударно «праздновать» киевские правоохранители. 20 декабря в Киеве на Отрадном сержант полиции напал с ножом на 12-летнюю школьницу А вот сотрудники полиции, охраняющей метрополитен, выбрали жертв постарше. В тот же вечер они прямо в метро схватили четырех молодых женщин, раздели их и угрожали изнасиловать. Но так ничего и не добившись, заставили написать расписки об отсутствии претензий и выгнали на улицу.
«Инцидент, который устроили полицейские, просто шокирует! 20 декабря, в День милиции, который обычно наши правоохранители отмечают громко, мою клиентку и ее родственниц незаконно задержали на станции метрополитена, завели в комнату, раздели до трусов, угрожали изнасилованием. А потом, не добившись взаимности, один из руководителей уголовного розыска Нацполиции в метрополитене, будучи пьяным, жестко избил девушек дубинкой, бил ногами в живот беременную со словами, что он наведет порядок в метрополитене. И закон — это он. После указанного инцидента девушек выбросили на улицу, заставив некоторых из них написать расписку об отсутствии претензий к ним. Где в этой стране правосудие? Стою под отделением метрополитена, уголовное производство не открыто», — написала в Facebook адвокат Светлана Оснач.
По данным «ФАКТОВ», среди избитых были две беременные женщины. У одной из них — угроза выкидыша, вторую направили к нейрохирургу. Существуют две версии произошедшего. По одной, пьяные полицейские после застолья решили развлечься сексом. Возле метро «Политехнический институт» они нашли четырех девушек, завели их в служебное помещение в здании метрополитена и там пытались силой склонить к интиму. По другой версии, полиция по заявлению пассажиров метро задержала четырех цыганок, якобы обворовывавших граждан. Опросив их и не установив причастности к кражам, женщин отпустили. А избили их уже позже — мужья. Какая из версий истинная, выясняют правоохранители.
— О произошедшем в столичной полиции узнали из интернета. По факту избиения женщин начато служебное расследование. Его результаты будут направлены в Государственное бюро расследований (ГБР), — рассказала «ФАКТАМ» спикер полиции Киева Оксана Блищик.
В ГБР об этом также пока мало известно. В настоящее время потерпевшие с адвокатами пишут заявления, подробности появятся позже, сообщил «ФАКТАМ» и. о. начальника пресс-службы ГБР Максим Билоусенко.
«ФАКТЫ» будут следить за развитием ситуации.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в России арестовали троих высокопоставленных полицейских, которые изнасиловали свою коллегу — девушку-дознавателя. ЧП произошло в Уфе.
Фото из Facebook Светланы Оснач
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
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