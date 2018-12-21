В России принуждают население отказаться от доллара

Мир

В 2019 году гражданам России, желающим купить или продать валюту на сумму от 15 тысяч рублей и выше, необходимо будет представить документы о законном происхождении денег, в частности, справку с работы по форме 2-НДФЛ (справка о доходах). Об этом сообщает российское издание «Мир новостей».

По информации издания, уже сейчас все граждане, желающие обменять такую сумму, заносятся в специальный реестр. При продаже или покупке валюты они предъявляют паспорт, кассир вводит данные паспорта в базу и только затем получает «разрешение» на проведение операции.

Сейчас справка по форме 2-НДФЛ нужна только для тех, кто пришел купить или продать валюту на сумму 3 млн рублей и выше.

«Вводится силовой контроль за оборотом наличности в стране. Для экономики это даст отрицательный результат — замедлится экономический рост. Причем для банков директивы Центробанка обязательны к исполнению, иначе у них отберут лицензию. А вот что касается граждан, то на них никакие запреты не распространяются. Если гражданин сможет поменять где-то валюту без справки о доходах, его никак за это не накажут. Более того, законом не запрещен обмен валюты между физическими лицами», — такой комментарий дал член Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Ограничения приведут к тому, что обмен валюты уйдет в тень. Обманутых с фальшивыми долларами и неправильным курсом станет еще больше.

«Плюс к этому запретили вывески с курсом валют. Если до запрета полицейский мог идти по улице, заходить в каждый обменник и надевать наручники, то теперь обменные пункты придется поискать. А в том, что они будут процветать, нет никаких сомнений. Другое дело, что обмен валюты станет дороже. Например, раньше материнский капитал можно было обналичить за 20% в микрофинансовых организациях, зато теперь, когда это запретили, за обналичку приходится отдавать до двух третей маткапитала», — говорит финансовый омбудсмен Павел Медведев.

Помимо нелегальных пунктов обмена расцветет подпольный рынок по продаже справок по форме 2-НДФЛ.

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко полагает, что в сфере контроля за валютой страна возвращается «назад в СССР»: «Мы это уже все проходили, зачем проводить эксперименты, которые уже были? Банки и так уже сократили, давайте оставим три банка».

По его словам, попытка властей перевести население на рубль может означать подготовку к девальвации и деноминации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российский президент Владимир Путин «в целом» поддержал правительственный проект о «дедолларизации» экономики. Также сообщалось, что в госбанках России уже происходит незапланированная принудительная «дедолларизация» , о которой в руководстве РФ заговорили после ввода американских санкций. Крупнейшие госбанки страны стремительно теряют валютных клиентов.

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