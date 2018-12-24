В случае прокремлевского реванша Украину ждет очередной кровавый Майдан, — Анатолий Октисюк

Украина

2019 год в Украине — год президентских и парламентских выборов. Большинство экспертов уверены, что избирательные кампании будут жесткими. Особенно президентская. Ведь за кресло на Банковой собираются бороться более трех десятков кандидатов. Какой будет Украина после выборов? Удастся ли вернуть Крым и Донбасс? Ответить наверняка на эти вопросы невозможно. Но «ФАКТЫ» предложили спрогнозировать развитие ситуации политическому эксперту, аналитику Democracy House Анатолию Октисюку.

«Запад четко дал понять, что выборы должны состояться в срок»

— Анатолий, давайте сначала поговорим о завершающемся 2018-м, а потом о том, что может произойти в наступающем 2019-м. В России, например, рассказывают о разжигании Украиной военного конфликта на границе Крыма. Мол, Киев специально готовит провокацию, стягивает войска к полуострову. Некоторые наши граждане не исключают такого варианта, поскольку это позволит продлить военное положение и отменить или перенести выборы. А вы как считаете, возможно ли такое развитие событий на исходе 2018 года?

— Мне подобный сценарий кажется маловероятным, потому что он не найдет поддержки в обществе.

Вспомните, когда вводилось военное положение в десяти областях, многие оппоненты упрекали президента в том, что таким образом он хочет отсрочить или вовсе отменить выборы.

Западные партнеры Украины четко дали понять, что они против эскалации напряженности. Я общаюсь со многими иностранными политическими экспертами. По их словам, Запад четко дал понять Порошенко: выборы должны состояться в срок. Более того, если президенту не удастся переизбраться, то он должен обеспечить демократическую передачу власти. То есть без Майдана и народных волнений. Исходя из этого можно сказать, что со стороны Украины никаких обострений не будет.

Гипотетическое решение о штурме Крыма и провокации каких-либо боевых действий не поддержат даже в парламентской коалиции. В настоящее время продление военного положения возможно лишь в одном случае: если Путин решится на сухопутную операцию против Украины.

— Как объяснить тогда заявления российских политиков о том, что что мы стягиваем войска к границам Крыма?

— Сами россияне это делают с 2015 года. Они постоянно наращивают военное присутствие вдоль украинской границы. В частности, строят новые военные базы в Белгородской и Ростовской областях, чтобы в случае обострения российские войска как можно быстрее оказались на территории противника. Подобные действия с нашей стороны — это, скорее, сдерживающий фактор. Так же, как и учения, цель которых — показать, что мы не собираемся просто наблюдать за тем, как россияне накапливают свои силы вдоль нашей границы.

«Разрыв договора о дружбе с РФ — бомба замедленного действия»

— Поговорим о внутриполитической ситуации в Украине. Каким будет, по-вашему, начало нового года? Повлияет ли создание независимой Православной церкви Украины на предвыборные расклады?

— Я бы еще поставил вопрос так: будет ли баллотироваться Порошенко на президентских выборах? Он ведь еще не дал четкого ответа. Мне, например, кажется реальным вариант, когда президент заявляет о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру, и после этого концентрируется на подготовке к парламентским выборам. Это было бы красиво.

Что касается Томоса, то Украине его, конечно же, дадут. Но сомневаюсь, что власть от этого получит колоссальный эффект, на который наверняка рассчитывала. На мой взгляд, потенциальный электорат перекормили этой темой и ролью государства в ее реализации.

Факт создания независимой церкви в Украине — безусловно, историческое событие. Но его еще необходимо переосмыслить, а для этого людям нужно время. И речь, думаю, идет не о днях или месяцах, а о десятилетиях. Помимо временного фактора в этом вопросе не менее важен и так называемый экономический базис. В обществе, большинство граждан которого балансируют на грани бедности, такие идеологические темы, как религия, история, на мой взгляд, не приносят электоральные дивиденды и не дают прирост к рейтингам. Считаю, что кандидаты, представляющие власть, могут рассчитывать на высокие рейтинги только после того, как граждане почувствуют рост уровня жизни и положительную динамику в борьбе с коррупцией. Но пока у нас все это подменяет идеология.

— Могут ли политики с этой целью использовать тот факт, что с 1 апреля будет приостановлено действие Большого договора о дружбе между Украиной и Россией?

— На мой взгляд, разрыв договора о дружбе — это бомба замедленного действия. Уж слишком много нюансов сосуществования наших государств в этом документе сконцентрировано и отказ от них наверняка будет болезненным. Кстати, Грузия после известных событий 2008 года также разрывала подобный договор. А спустя время Тбилиси и Москва вынуждены были начинать с нуля и договариваться о сотрудничестве. Новый договор эти страны все еще не заключили. Думаю, что со временем мы столкнемся с подобной ситуацией.

— Некоторые эксперты прогнозируют жесткий формат предстоящих избирательных кампаний. Как вы полагаете, удастся ли избежать грубых фальсификаций?

— Не думаю, что президентская гонка будет проходить по принципу «пан или пропал». Ведь проигравшие вполне смогут через полгода отыграться на парламентских выборах. И еще не известно, на каких выборах победа будет для них более желанной.

Что касается нарушений, то мелкие вероятны, а грубые фальсификации вряд ли возможны, поскольку на этих выборах ожидается рекордное количество международных наблюдателей и внушительное представительство кандидатов на избирательных участках.

«В партию Зеленского войдут люди Авакова»

— Социологи периодически измеряют уровень поддержки гражданами потенциальных кандидатов на участие в президентской кампании. В том числе представителей шоу-бизнеса, среди которых певец Святослав Вакарчук и комик Владимир Зеленский. Они прямо и публично о своих политических амбициях не заявляли. Как вы думаете, рискнет Зеленский реально пойти на выборы?

— Думаю, что рискнет. Насколько мне известно, Зеленский сейчас очень интересуется политическими процессами.

— Любому политику для реализации своих планов нужна команда. Вы знаете, кто входит в команду комика?

— А не нужно знать команду. В Украине все партии построены по лидерскому типу. И избиратели как правило голосуют за известную личность, не анализируя состав ее политической команды.

— И все же. Кто может войти в команду Зеленского, если он будет баллотироваться?

— В парламенте по-прежнему очень сильны позиции министра внутренних дел Арсена Авакова. Но у его «Народного фронта» шансов победить на выборах, по сути, нет. Думаю, процентов 30 избирательного списка вероятной партии Зеленского могут составить как раз люди Авакова.

— Сейчас в информпространстве муссируется тема вероятного реванша пророссийских сил в Украине. Если этот прокремлевский сценарий будет реализован, то вы можете спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации в стране?

— Думаю, что в таком случае может начаться очередной Майдан. Только руководить им будут уже не политики, а добробаты, которые наверняка станут действовать радикально: просто возьмут и сожгут весь правительственный квартал. Я не утверждаю, что будет именно так. Но победа пророссийского кандидата может привести к власти в Украине «черных полковников» (режим черных полковников — военная диктатура в Греции в 1967—1974 годах. - Авт.)

— Прогнозируете ли вы в предвыборный период какие-либо изменения ситуации на Донбассе?

— Думаю, что на востоке Украины до президентских выборов все останется так, как есть. В наступление украинские войска не пойдут. Спецопераций по немедленному возврату Крыма или Донбасса не будет. Но во время самих выборов и в преддверии вероятного второго тура с подачи участников избирательной гонки эскалация не исключена.

— Насколько, на ваш взгляд, велики шансы, что после завершения в Украине избирательных марафонов ситуацию на Донбассе удастся разморозить тем или иным способом?

— Я настроен пессимистично. Эти регионы превращаются в медленно умирающий организм. Как и многие коллеги, не вижу возможностей, рычагов, вариантов того, что там может поменяться ситуация в ближайшие годы.

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