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В Брюсселе подтвердили продление антироссийских санкций
Совет Евросоюза одобрил решение о продлении экономических санкций против России до 31 июля 2019 года. Заседание состоялось 21 декабря, говорится в сообщении Совета ЕС.
В соответствии с обнародованной информацией, решение стало следствием доклада президента Макрона и канцлера Меркель на
Европейском совете 13−14 декабря относительно состояния имплементации Минских договоренностей, к чему привязаны санкции.
«Учитывая то, что прогресс не достигнут, Европейский совет принял политическое решение продлить экономические санкции против России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что голосование проводилось по письменной процедуре, а итоговое решение приняли единогласно.
Напомним, принципиальное решение о продлении антироссийских санкций саммит Евросоюза принял 13 декабря. Тогда же стало известно, что Украина предлагала ввести специальные санкции против РФ в связи с агрессией в Азовском море.
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