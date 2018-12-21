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Мир

В Брюсселе подтвердили продление антироссийских санкций

19:19 21 декабря 2018   35
Антироссийские санкции
Инф. «ФАКТОВ»

Совет Евросоюза одобрил решение о продлении экономических санкций против России до 31 июля 2019 года. Заседание состоялось 21 декабря, говорится в сообщении Совета ЕС.

В соответствии с обнародованной информацией, решение стало следствием доклада президента Макрона и канцлера Меркель на

Европейском совете 13−14 декабря относительно состояния имплементации Минских договоренностей, к чему привязаны санкции.

«Учитывая то, что прогресс не достигнут, Европейский совет принял политическое решение продлить экономические санкции против России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что голосование проводилось по письменной процедуре, а итоговое решение приняли единогласно.

Напомним, принципиальное решение о продлении антироссийских санкций саммит Евросоюза принял 13 декабря. Тогда же стало известно, что Украина предлагала ввести специальные санкции против РФ в связи с агрессией в Азовском море.

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