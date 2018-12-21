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Происшествия

Харьковские "оборотни в погонах" неожиданно оказались на свободе

19:50 21 декабря 2018   297
Решение суда
Инф. «ФАКТОВ»

Харьковский апелляционный суд отпустил под залог четырех сотрудников сектора патрульной полиции в метрополитене Харькова, которых подозревают в совершении насилии в отношении задержанных. Об этом Интерфакс-Украина сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

По ее словам, позиция прокуратуры остается неизменной — все правоохранители должны оставаться под стражей, поскольку могут влиять на свидетелей и потерпевших.

«Трем (правоохранителям. Ред.) суд назначил залог по почти 140 тысяч гривен, четвертому — почти 110 тысяч гривен», — сообщила она, добавив, что данное решение суда обжалованию не подлежит.

На данный момент в резонансном деле подозреваемыми являются 6 подозреваемых.

Напомним, в октябре в Харькове задержали полицейских, которые били пассажиров метрополитена и издевались над ними. В Нацполиции заявили, что указанные полицейские систематически, под надуманными предлогами, останавливали пассажиров и, применяя насилие, вымогали у них деньги.

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