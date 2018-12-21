В Тульчине горел сырный цех известного завода: появились фото

Происшествия

В Винницкой области произошел пожар на знаменитом маслосырзаводе, производящем продукцию под ТМ «Тульчинка». Очаг возгорание находился на территории сырного цеха № 1, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 15:06 в Службу спасения.

Местное издание Vezha сообщает, что охваченный огнем сырный цех был построен с использованием пластика, сгорел полностью. Журналисты опубликовали фото с места инцидента.

Тем не менее спасателям удалось не допустить распространение огня на сооружения с химически опасными веществами.

В 16:10 пожар локализовали, в 16:55 — ликвидировали.

От ГСЧС к борьбе с огнем было привлечено 14 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее во время взрывов в Ичне удалось не допустить возгорания на территории местного молокозавода — производителя известной в Украине сгущенки. Тем не менее завод останавливал работу.

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