Общество

Не стало «Ворошиловского стрелка»: в Одессе умер чемпион мира и Европы по стрельбе

В пятницу, 21 декабря, в Одессе скончался 95-летний Юрий Никандров — заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Украины, участник трех Олимпиад, обладатель 299 наград. В том числе боевых, ведь Юрий Степанович — участник Второй мировой войны. Перечень заслуг ветерана, который два десятка лет кряду был капитаном сборной СССР по стрельбе, можно, кажется, продолжать бесконечно.

Но, наверное, достаточно сказать лишь, что он воспитал 42 мастеров спорта, а установленный им рекорд — 0,4 секунды на выстрел — до сих пор никому не удалось повторить.

Удивляться, правда, не приходится, если учесть, что первый в своей жизни выстрел Юрий Никандров сделал из нагана, когда ему было всего 5 лет. Его отец был профессиональным военным — замкомандира полка, поэтому с оружием мальчуган очень быстро научился обращаться. А в пятом классе Юра стал «Ворошиловским стрелком», выбив из 50 мишеней все 50. Потом началась война, на которой он был снайпером…

«Когда убил первого немца, меня трясло, как в лихорадке, — рассказывал Юрий Степанович. — Но потом взял себя в руки, сделал пару глубоких вдохов, как учил отец, и продолжил стрельбу».

51 фашист — на личном счету будущего лучшего стрелка. Правда, и сам был ранен восемь раз — в обе ноги, руку, голову и живот. А за пару месяцев до окончания войны пуля угодила в область сердца…

«Маме тогда прислали похоронку, — вспоминал ветеран. — Так случилось, что именно материнские письма спасли меня от гибели. Они лежали в нагрудном кармане гимнастерки и задержали пулю».

После фронта указательный палец на его правой руке вообще не двигался, а ему очень хотелось попасть в сборную страны по стрельбе. Приходилось хитрить и жать на спусковой крючок другим пальцем. Получалось, как знаем, не просто хорошо — отлично!

Помню, как на традиционных общегородских парадах физкультурников именно Никандров бессменно шел в голове колонны и на вытянутой руке высоко держал знамя…

Юрий Степанович был еще и старейшиной династии: в семье выросло три чемпиона по стендовой стрельбе, причем все трое — Юрии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в возрасте 82 лет в США скончался бывший нападающий киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Виктор Каневский.

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