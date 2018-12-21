Много украинских слов: в Киеве представили факсимильное издание 800-летнего манускрипта

Наука и технологии

В Киеве 21 декабря состоялась презентация факсимильного издания Бучацкого евангелия, написанного церковнославянским языком на пергаменте (листах из недубленой шкуры) в конце XII века на Волыни. Вместе с факсимиле этого бесценного манускрипта представлен также его перевод на современный украинский язык. Оригинал 800-летней книги хранится во Львове.

— «Бучацкое евангелие» — необычное, — сказал «ФАКТАМ» составитель и автор предисловия к факсимильному изданию, доктор богословских наук, академик Дмитрий Степовик. — Эта разновидность евангелия называется греческим словом «апракос» и представляет собой сборник цитат на каждый из 365 дней года. Каждая из цитат соответствует тому или иному церковному празднику, отмечаемому в конкретный день года. К сожалению, книга дошла до нас в неполном виде — нет 81 страницы. Рукопись впечатляет богатством иллюстраций — в ней 210 цветных орнаментов.

На создание этого апракоса у переписчиков и иллюстраторов ушло несколько лет. Тогдашняя технология предполагала, что мастер вначале отрабатывал написание каждой буквы и слова на черновике, а уже потом переносил их на пергамент — чтобы избежать помарок. Ведь подтирки в тексте чистовика не допускались.

На Волыни в княжеские времена работало несколько мастерских по переписыванию книг. Примечательно, что они находились в сельской местности, чтобы городская суета не мешала мастерам в их кропотливой работе. Нам известно, что в 1712 году это евангелие оказалось в греко-католическом монастыре в городе Бучач (Тернопольщина). Поэтому его принято называть Бучацким.

В 1888 году эту древнюю книгу показали на выставке во Львове. Так она попал в поле зрения руководства церкви, принявшего решение передать евангелие в библиотеку митрополита Андрея Шептицкого. Сейчас книга хранится в львовском Музее украинского искусства. Мне приходилось с ней работать. Для этого я надевал не только белые перчатки, но и маску на органы дыхания. Все это ради сохранности 800-летней рукописи.

Хотя Бучацкое евангелие написано на церковнославянском языке, в тексте встречается большое количество украинских слов, а также церковнославянских слов с украинскими окончаниями. Это четко указывает на то, кто были переписчики, создавшие эту книгу. Кстати, староукраинская школа каллиграфии заметно отличается от болгарской, сербской, черногорской и других.

*Академик Дмитрий Степовик: «Оригинал древней рукописи хранится в львовском Музее украинского искусства»

— Факсимильное издание отпечатано тиражом 1000 экземпляров на отечественной мелованной бумаге, — сообщил «ФАКТАМ» директор издательства «Днiпро» Александр Кудрявцев. — Книги распределят между библиотеками и церквями всех конфессий, кроме бывшего Московского патриархата.

Себестоимость одного экземпляра — более 500 гривен. Большую часть этой суммы составила оплата труда переводчиков. Перевод выполнили специалисты Института языковедения НАН Украины. Это издание удостоено премии президента Украины «Украинская книга года» за 2018 год.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о презентации факсимильного издания рукописного Лавришевского евангелия XIV века.

А солистка Венской оперы, народная артистка Украины Виктория Лукьянец выступила 20 января в Софийском соборе Киева с концертом, выручка от которого пойдет на оплату первого факсимильного издания всемирно знаменитого Реймсского евангелия

*Фото автора

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