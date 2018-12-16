22 декабря 2018

Итак, внимание. Загадка: слово, обозначающее мужчину, настойчиво пристающего к даме своего сердца. Шесть букв. Первая буква ''у'', последняя ''р''. Кто догадался? Правильно — ухажёр!

Сразу хочу признаться, что составитель кроссвордов из меня был бы никудышний. Не увлекаюсь я этим делом — и всё тут. И времени не хватает, да и желания, честно говоря, никакого нет. Хотя многие советуют кроссвордами заниматься почаще. Особенно людям в возрасте. И не только. Ещё и называют это гимнастикой ума. Не спорю. Наверное, так оно и есть. Особенно для тех, кому жизнь ежедневно не подбрасывает такого огромного количества упражнений для гимнастики ума, что даже самый сложный кроссворд порой может показаться детским лепетом.

Вас, наверное, интересует, к чему я клоню. А вот, к чему. Ровно 105 лет назад, 21 декабря 1903 года, в рождественском номере газеты New York World был опубликован первый современный кроссворд. Его автором стал редактор отдела головоломок этой газеты Артур Уинн, которого вскоре начали называть не иначе, как изобретателем кроссворда. Новый тип головоломки, поначалу именовавшийся ''ворд-кроссом'' и лишь позже, в 1914 году, получивший привычное для нас название ''кросс-ворд'', очень быстро завоевал популярность у читателей. Изобретение Уинна начало появляться и в других американских изданиях. А вскоре и вовсе пересекло Атлантику. Кстати, автором первого британского кроссворда стал всё тот же Артур Уинн, опубликовавший новинку в Sunday Express в ноябре 1924 года.

Некоторые исследователи оспаривают оригинальность изобретения Уинна, приводя примеры головоломок, обнаруженных ещё во время раскопок в Помпеях и датированных 79 годом нашей эры. При этом существуют различные версии изобретения кроссвордов. И с учётом этих версий на звание родины кроссворда периодически претендуют то Италия, то Великобритания, то США. Но факт остаётся фактом: автором первой публикации кроссворда, соответствующего современным представлениям о кроссворде, был именно Артур Уинн.

Как это не удивительно звучит, но кроссворд постоянно продолжает развиваться как по форме, так и по содержанию. Существует множество разновидностей этой игры. В разных странах есть свои любимые варианты кроссворда, причём они могут использоваться не только как полезное развлечение, но и в учебных целях. Попробую назвать только несколько наиболее распространённых в мире разновидностей кроссворда: американский, японский, скандинавский (сканворд), венгерский (филворд), английский, эстонский. Существует даже так называемый антикроссворд — кроссворд, в котором определения не нужны. В нём все слова уже известны и требуется всего лишь расставить их по сетке. Ну, и, наконец, есть ещё ключворд (или кейворд) — особый вид кроссворда, в котором требуется восстановить исходный кроссворд, каждая буква которого зашифрована определённой цифрой.

Всё. Я и сам уже устал от этого сложного рассказа о гимнастике ума, и вас, наверное, утомил им. Впрочем, одно тут остаётся совершенно очевидным. Хороши любые увлечения, способные дать нам новые знания и полезные навыки. И увлечение кроссвордами именно к таким, безусловно, относится. А всем сегодняшним именинникам позвольте по традиции пожелать добра и счастья.