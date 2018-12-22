Происшествия

В Одессе активисты проучили подростков, поиздевавшихся над гимном Украины (видео)

В Одессе активисты движения С14 наказали подростков, издевавшихся над гимном Украины. Двое молодых людей записали видео, где кривляли слова государственного гимна и кричали фразы о «русском мире». Одесситы вычислили этих хулиганов и провели «урок патриотического воспитания».

На видео, снятом представителями С14, запечатлены результаты «урока патриотизма»: двое подростков, положа руку на сердце, поют гимн с правильными словами.

«После физических замечаний провели урок патриотического воспитания и контрольное исполнение гимна Украины. Они сказали, что все поняли и больше так не будут», — рассказали активисты С14.

Напомним, ранее в Одессе активисты отмыли оскверненный вандалами памятник героям Небесной Сотни. А во Львовской области с помощью неравнодушных граждан вычислили фаната России, сжигавшего украинские флаги. Хулигану вынесен приговор.

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