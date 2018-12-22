34.71 31.31 27.43
Киев: -1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Что-то будет: волонтер сообщил о прибытии в оккупированную Горловку российских специалистов по химоружию

11:00 22 декабря 2018   587
химоружие
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированную Горловку неожиданно прибыл российский генерал, руководитель отдела спецслужб, специализирующегося на отравляющих и боевых веществах. Заметили генерала в Горловке около двух недель назад. Приблизительно в это же время в России начали утверждать о якобы готовящейся в Украине химической атаке против жителей Донбасса.

Украинский волонтер Роман Доник считает, что информационными вбросами россияне планируют прикрыть какую-то свою операцию с использованием химического оружия.

«Разговоры о возможной провокации с химией, которую хотят сделать на оккупированной территории, чтоб повесить на ВСУ, скорее всего, имеют под собой основания», — отмечает Доник.

Российский журналист Андрей Шипилов также не исключает, что россияне попытаются устроить провокацию с использованием химоружия и переложить вину на украинскую армию. Такая провокация призвана переключить внимание общественности от обсуждения эскалации в Азовском море на «нечто более медийное и шумное». По информации Шипилова, боевые отравляющие вещества уже привезены на оккупированную территорию.

Напомним, с начала месяца россияне сделали несколько громких заявлений о якобы планирующейся «химической атаке» на Донбассе. Сначала оккупанты заявили о якобы прибытии в Артемовск британских военных специалистов по химоружию, затем тезис о «химатаке» озвучил постояный представитель России в ОБСЕ. Кроме того, с похожими заявлениями выступила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?

Киев
-1

Ветер: 4 м/с  Ю
Давление: 743 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины