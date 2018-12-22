Происшествия

Что-то будет: волонтер сообщил о прибытии в оккупированную Горловку российских специалистов по химоружию

В оккупированную Горловку неожиданно прибыл российский генерал, руководитель отдела спецслужб, специализирующегося на отравляющих и боевых веществах. Заметили генерала в Горловке около двух недель назад. Приблизительно в это же время в России начали утверждать о якобы готовящейся в Украине химической атаке против жителей Донбасса.

Украинский волонтер Роман Доник считает, что информационными вбросами россияне планируют прикрыть какую-то свою операцию с использованием химического оружия.

«Разговоры о возможной провокации с химией, которую хотят сделать на оккупированной территории, чтоб повесить на ВСУ, скорее всего, имеют под собой основания», — отмечает Доник.

Российский журналист Андрей Шипилов также не исключает, что россияне попытаются устроить провокацию с использованием химоружия и переложить вину на украинскую армию. Такая провокация призвана переключить внимание общественности от обсуждения эскалации в Азовском море на «нечто более медийное и шумное». По информации Шипилова, боевые отравляющие вещества уже привезены на оккупированную территорию.

Напомним, с начала месяца россияне сделали несколько громких заявлений о якобы планирующейся «химической атаке» на Донбассе. Сначала оккупанты заявили о якобы прибытии в Артемовск британских военных специалистов по химоружию, затем тезис о «химатаке» озвучил постояный представитель России в ОБСЕ. Кроме того, с похожими заявлениями выступила спикер МИД РФ Мария Захарова.

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