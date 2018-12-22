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В Киеве сожгли помещение, где раздавали бесплатные обеды: "за головы" поджигателей обещана награда
В ночь на 22 декабря в Дарницком районе Киева неизвестные сожгли пункт раздачи бесплатных обедов. Об этом в Facebook сообщил киевский бизнесмен, меценат, сооснователь благотворительного фонда «Жизнелюб» Григорий Корогодский, известный как Гарик Корогодский.
По его словам, помещение не подлежит ремонту. За месяц в нем раздавали более 3 тысяч горячих обедов.
«Ночью «добрые люди» сожгли домик «Обед без Бед» в Дарнице. Он не подлежит восстановлению. Сгорел не просто домик, сгорел труд супервнуков и членов команды «Жизнелюб», — отмечает Корогодский и уточняет, что до установки нового помещения, обеды будут раздаваться «со стола».
Бизнесмен просит всех, кому что-то известно о ЧП, сообщить подробности и имена заказчиков. «За их голову» Корогодский обещает «большой денежный приз».
«Лично от меня — если кто-то даст мне имена заказчиков — а это не хулиганы, с хулиганами у нас любовь — и доброе дело сделаете, и приз есть за их голову, большой, денежный, — пишет он. - А я, со своей стороны, обещаю вам фото этих людей, со слезами сожаления, на фоне нового домика».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в продуктовом магазине на Березняках в Киеве. В магазине за несколько минут до возгорания сработали датчики движения. Когда охранники прибыли на место, здание уже пылало. По их мнению, это был умышленный поджог.
Также сообщалось, что на днях в Киеве на улице Анны Ахматовой, 28 во дворе жилого дома неизвестные подожгли два автомобиля: Hyundai Santa Fe и BMW 325i.
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