34.71 31.31 27.43
Киев: -1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Стала известна зарплата Ибрагимовича в американском клубе

12:43 22 декабря 2018   90
Златан Ибрагимович
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович, еще на год продливший контракт с американским клубом «Лос-Анджелес Гэлакси», заработает в 2019-м 7,5 млн долларов, сообщает ESPN.

Как известно, 37-летний Ибрагимович перебрался за океан в марте 2018-го. В сезоне-2018 он провел в МЛС 27 матчей, забил 22 мяча и отдал 10 результативных передач. В сентябре Златан стал третьим действующим футболистом, забившим за профессиональную карьеру не менее 500 голов.

Совсем недавно Ибрагимович был близок к возвращению в итальянский «Милан», но в итоге решил вернуться в США.

Кроме «Лос-Анджелес Гэлакси», участник четырех чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира выступал также за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», завоевав 33 (!) трофея.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Златана Ибрагимовича с 36 метров признан лучшим в американской лиге.

Фото ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!

Киев
-1

Ветер: 4 м/с  Ю
Давление: 743 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины