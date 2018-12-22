Стала известна зарплата Ибрагимовича в американском клубе

Спорт

Лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович, еще на год продливший контракт с американским клубом «Лос-Анджелес Гэлакси», заработает в 2019-м 7,5 млн долларов, сообщает ESPN.

Как известно, 37-летний Ибрагимович перебрался за океан в марте 2018-го. В сезоне-2018 он провел в МЛС 27 матчей, забил 22 мяча и отдал 10 результативных передач. В сентябре Златан стал третьим действующим футболистом, забившим за профессиональную карьеру не менее 500 голов.

Совсем недавно Ибрагимович был близок к возвращению в итальянский «Милан», но в итоге решил вернуться в США.

Кроме «Лос-Анджелес Гэлакси», участник четырех чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира выступал также за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», завоевав 33 (!) трофея.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Златана Ибрагимовича с 36 метров признан лучшим в американской лиге.

Фото ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»



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