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- 12:43 Стала известна зарплата Ибрагимовича в американском клубе
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Стала известна зарплата Ибрагимовича в американском клубе
Лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович, еще на год продливший контракт с американским клубом «Лос-Анджелес Гэлакси», заработает в 2019-м 7,5 млн долларов, сообщает ESPN.
Как известно, 37-летний Ибрагимович перебрался за океан в марте 2018-го. В сезоне-2018 он провел в МЛС 27 матчей, забил 22 мяча и отдал 10 результативных передач. В сентябре Златан стал третьим действующим футболистом, забившим за профессиональную карьеру не менее 500 голов.
Совсем недавно Ибрагимович был близок к возвращению в итальянский «Милан», но в итоге решил вернуться в США.
Кроме «Лос-Анджелес Гэлакси», участник четырех чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира выступал также за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», завоевав 33 (!) трофея.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Златана Ибрагимовича с 36 метров признан лучшим в американской лиге.
Фото ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»
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