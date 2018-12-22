Спорт

Биатлон на ТВ: где смотреть мужскую и женскую гонки преследования в Нове-Место

В субботу, 22 декабря, пройдут гонки преследования среди мужчин (12,5 км) и женщин (10 км) на третьем этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. В персьюте примут участие спортсмены, вошедшие в топ-60 по итогам спринтерской гонки, состоявшейся накануне.

В этой дисциплине нашу страну представят три спортсмена: Дмитрий Пидручный стартует с 19-й позиции (1 мин 25,6 сек. отставания от лидера), а Артем Прима и Сергей Семенов — с 34-й (2 мин 00,2 сек.) и 35-й (2 мин 01,4 сек.) соответственно.

В женской гонке Украина будет представлена сразу пятью биатлонистками: на дистанцию выйдут Вита Семеренко (7-я стартовая позиция, 31,4 сек. отставания от лидера; на фото), Елена Пидгрушная (13-я, 43,4 сек.), Анастасия Меркушина (14-я, 43,8 сек.), Валя Семеренко (15-я, 46,0 сек.) и Юлия Джима (41-я, 1 мин 38 сек.).

Кубок мира. Третий этап. Нове Место

Гонка преследования (мужчины) 16:00 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1»

Гонка преследования (женщины) 18:00 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1»

Прямую видеотрансляцию как мужского, так и женского персьюта также можно посмотреть на сайте «ФАКТОВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в женском спринте Вита Семеренко вошла в топ-десятку.

Фото biathlon.com.ua

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