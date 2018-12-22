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Биатлон в Нове-Место: видеотрансляция женской и мужской гонок преследования на этапе Кубка мира
В субботу, 22 декабря, пройдут мужская и женская гонки преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Гонка преследования — вид биатлонной гонки на 12,5 км для мужчин и на 10 км для женщин с четырьмя огневыми рубежами, которая проводится по итогам результатов, показанных в спринте. Всего спортсмены проходят пять кругов, по 2,5 км у мужчин и 2 км у женщин, и стартуют с интервалами согласно показанному времени в спринтах.
Первыми на старт выйдут мужчины. Среди 60-ти участников — и трое украинцев: Дмитрий Пидручный уйдет на дистанцию 19-м, Артем Прима и Сергей Семенов — 34-м и 35-м соответственно.
Видеотрансляция мужской гонки преследования (начало — в 16:00)
В женской гонке преследования представительство Украины будет куда значительнее — сразу пять наших соотечественниц попробуют улучшить свои вчерашние показатели. В частности, Вита Семеренко имеет седьмую стартовую позицию, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Валя Семеренко стартуют 13-й, 14-й и 15-й соответственно, а Юлия Джима, ставшая победительницей индивидуальной гонки в словенской Поклюке, приложит все усилия, чтобы подняться с 41-го места.
Видеотрансляция женской гонки преследования (начало — в 18:00).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Пидручный вошел в топ-20 в мужском спринте.
Фото biathlon.com.ua
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