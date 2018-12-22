Спорт

Биатлон в Нове-Место: видеотрансляция женской и мужской гонок преследования на этапе Кубка мира

В субботу, 22 декабря, пройдут мужская и женская гонки преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Гонка преследования — вид биатлонной гонки на 12,5 км для мужчин и на 10 км для женщин с четырьмя огневыми рубежами, которая проводится по итогам результатов, показанных в спринте. Всего спортсмены проходят пять кругов, по 2,5 км у мужчин и 2 км у женщин, и стартуют с интервалами согласно показанному времени в спринтах.

Первыми на старт выйдут мужчины. Среди 60-ти участников — и трое украинцев: Дмитрий Пидручный уйдет на дистанцию 19-м, Артем Прима и Сергей Семенов — 34-м и 35-м соответственно.

Видеотрансляция мужской гонки преследования (начало — в 16:00)

В женской гонке преследования представительство Украины будет куда значительнее — сразу пять наших соотечественниц попробуют улучшить свои вчерашние показатели. В частности, Вита Семеренко имеет седьмую стартовую позицию, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Валя Семеренко стартуют 13-й, 14-й и 15-й соответственно, а Юлия Джима, ставшая победительницей индивидуальной гонки в словенской Поклюке, приложит все усилия, чтобы подняться с 41-го места.

Видеотрансляция женской гонки преследования (начало — в 18:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Пидручный вошел в топ-20 в мужском спринте.

Фото biathlon.com.ua

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