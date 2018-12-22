В Киеве охрана магазина жестоко избила посетителей (видео 18+)

Происшествия

В Киеве в Соломенском районе охрана магазина «Фора» жестоко избила посетителей. Видео, снятое случайными свидетелями в магазине на ул. Борщаговской, 128, демонстрирует, как двое мужчин лежат на полу, а охранники жестоко избивают их ногами.

По информации «Киев Оперативный», физическим воздействием в магазине дело не ограничилось — избиение продолжилось на улице. Как говорят очевидцы, поводом для избиения стал тот факт, что молодые люди не захотели оплачивать товар.

После публикации видео в соцсетях аудитория разделилась. Нашлись как жесткие критики охранного агентства, так и те, кто были готовы оправдать избиение при наличии весомого повода:

«Рано выводы делать без полной хронологии событий. Просто таких „покупателей“ порой видел, что убить хотелось»;

«Нормально, правильно. Пусть другие знают, что за такое можно получить по ушам».

Оппоненты возражают, что охрана в любом случае превысила свои полномочия:

«Что бы ни произошло, если только молодые люди не напали на охранников, применение силы запрещено»;

«Нельзя забивать ногами тех, кто не платит. Их нужно задержать, доставить в полицию, и пусть они возмещают ущерб по суду. А то, что на видео — это сюжет из жизни неадертальцев»;

«В кадре явное превышение полномочий с применением силы»;

«Избиения быть не может ни под каким предлогом. Все что они (охранники) могут, это гражданский арест без причинения вреда, а все, что на видео, это криминал».

Напомним, силовое решение конфликтов между покупателями и торговыми заведениями перестало быть редким явлением. Так, в Киеве в супермаркете охрана жестоко избила 15-летнего подростка. А в Харькове продолжается расследование вопиющего инцидента, когда охранник застрелил молодого покупателя.

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