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- 13:37 УЕФА обнародовал рекордную сумму призовых Евро-2020
УЕФА обнародовал рекордную сумму призовых Евро-2020
Европейский футбольный союз (УЕФА) обнародовал размер призовых на чемпионате Европы 2020 года, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 разных странах Европы (полуфиналы и финал примет Лондон). Призовой фонд составит рекордные 731 млн евро.
Все участники Евро-2020 получат по 9,25 млн евро. Каждая победа на групповом этапе оценивается в 1,5 млн, ничья — в 750 тысяч. Выход в 1/8 финала стоит 2 млн, в ¼ финала — 3,25 млн. Полуфиналисты получат 5 млн, вице-чемпион — 7 млн, а победитель — 10 млн евро. Таким образом, выигравшая все матчи команда может рассчитывать на 34 млн евро.
Напомню, что, кроме Лондона, поединки Евро-2020 примут Амстердам, Баку, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Глазго, Мюнхен, Санкт-Петербург и Рим.
Кстати, телевизионная картинка матчей чемпионата Европы 2020 года будет формироваться и дальше вещаться по всему миру из голландского селения Вийфхуйзен (население — менее трех тысяч человек), расположенного недалеко от амстердамского аэропорта Схипхол.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины узнала соперников в отборочной группе Евро-2020, а также опубликовали календарь игр нашей команды в квалификации чемпиона Европы.
Фото uefa.com
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