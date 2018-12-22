Мир

В горящей шахте на Урале оказались заблокированы горняки (фото)

В России в городе Соликамск случился пожар на шахте «Уралкалия». Под землей оказались заблокированы девять человек — сотрудники подрядной организации.

На предприятии подтвердили, что утром 22 декабря произошло задымление в четвертом стволе на глубине 340 м. Восьмерых рабочих удалось вывести на поверхность, еще с девятью связь потеряна. В шахте высокая температура, горноспасательный отряд не может добраться до пострадавших.

На момент пожара в шахте выполнялись работы по бетонированию. Выполняла работы организация-подрядчик.

В соцсетях появились первые фото с места ЧП:

Напомним, в ноябре в России случился масштабный пожар на стратегическом оборонном заводе, а до этого горел крупный авиационный завод в Подмосковье.

Фото properm.ru

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