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В горящей шахте на Урале оказались заблокированы горняки (фото)
В России в городе Соликамск случился пожар на шахте «Уралкалия». Под землей оказались заблокированы девять человек — сотрудники подрядной организации.
На предприятии подтвердили, что утром 22 декабря произошло задымление в четвертом стволе на глубине 340 м. Восьмерых рабочих удалось вывести на поверхность, еще с девятью связь потеряна. В шахте высокая температура, горноспасательный отряд не может добраться до пострадавших.
На момент пожара в шахте выполнялись работы по бетонированию. Выполняла работы организация-подрядчик.
В соцсетях появились первые фото с места ЧП:
Напомним, в ноябре в России случился масштабный пожар на стратегическом оборонном заводе, а до этого горел крупный авиационный завод в Подмосковье.
Фото properm.ru
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