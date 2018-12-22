Верховный суд США отказал Трампу и стал на сторону мигрантов

Мир

В пятницу, 21 декабря, Верховный суд США отказал администрации президента Дональда Трампа возобновить действие документа, ужесточающего меры к мигрантам, нелегально пересекающим границу с Соединенными Штатами. Об этом сообщает DW.

Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что не впустит в страну мигрантов из Центральной Америки, которые массово прибывали к границе США с Мексикой.

Глава Белого дома 9 ноября подписал указ, согласно которому мигранты, незаконно попавшие на территорию Соединенных Штатов, не смогут подавать прошение об убежище. Соответствующее ходатайство, по решению Трампа, вправе подавать только иностранцы, которые въехали в страну через официальные пограничные пункты.

Иск против решения президента подал Американский союз защиты гражданских свобод — некоммерческая организация, провозгласившая своей целью защиту частных интересов граждан.

В сторону границы с США 13 октября организованно выдвинулись около 7000 граждан Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, большинство из них прибыли в Мексику нелегально. По оценке волонтерской организации Pueblo Sin Fronteras, часть из них позже все же вернулась на родину.

По информации издания, с полуночи 22 декабря в Соединенных Штатах частично была приостановлена работа федеральных учреждений из-за отказа конгрессменов прописать в проекте бюджета на предстоящий финансовый год средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Палата представителей Конгресса США в июне этого года отказалась поддержать миграционную реформу президента страны Дональда Трампа. Против нее проголосовал 301 конгрессмен. Законопроект предусматривал существенное ограничение возможности получения гражданства США сотнями тысяч мигрантов, которые незаконно прибыли в страну детьми. Также планировалось выделить 25 миллиардов долларов для строительства стены на границе с Мексикой и запретить принудительно разъединять детей и их родителей-мигрантов, которые нелегально попали в США.

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