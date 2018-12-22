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Происшествия

В Днепре обнаружили "реабилитационный центр", в котором держали рабов

16:26 22 декабря 2018   86
Трудовая повинность
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре полиция задержала организаторов так называемого «реабилитационного центра», пациентов которых удерживали насильно, а также использовали в качестве бесплатной рабочей силы на строительстве.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, задержание состоялось по заявлению 43-летнего мужчины, который написал заявление о его похищении. В соответствии с признанием потерпевшего, его похитили двое неизвестных в августе 2018 года и удерживали в ужасных условиях.
18 декабря в помещении «реабилитационного центра» провели обыск, который показал, что там постоянно находились около 40 человек. Из них восемь мужчин заявили, что находились здесь в принудительном порядке и под давлением.

В тот же день полиция задержала двух местных жителей 29 и 33 лет, которые под видом помещения людей в центр использовали их бесплатный труд. За похищение, незаконное лишение свободы и пытки людей подозреваемым грозит лишение свобода на срок от пяти до 10 лет. На данный момент им избрана предупредительная мера в виде содержания под стражей.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, что в Днепропетровской области впервые в Украине дошло до суда дело об организации незаконного реабилитационного центра. Однако подобные «учреждения» продолжают разоблачать по всей Украине. Так, в декабре в Полтавской области были освобождены 40 пациентов, которых держали в неволе и «лечили» неизвестными медикаментами.

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