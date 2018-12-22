Мир

В Дании по решению суда уничтожили субмарину, на которой зверски убили шведскую журналистку

Самодельная подводная лодка Nautilus, на которой убили шведскую журналистку Ким Валль в 2017 году , была уничтожена полицией Копенгагена. Об этом 22 декабря сообщает датская газета Ekstra Bladet.

По словам представителя полиции города Брайан Беллинг, субмарина порезана на куски и уничтожена в месте, где она хранилась.

Отмечается, что уничтожение 18-метровой самодельной подводной лодки UC3 Nautilus было прописано в судебном приговоре изобретателю Петеру Мадсену, который был приговорен к пожизненному лишению свободы за жестокое убийство шведской журналистки Ким Валль в 2017 году.

Напомним, что в августе прошлого года Мадсен и 30-летняя Ким Валль, планировавшая написать статью об изобретателе, вышли в море из Копенгагена на самой большой в мире частной подводной лодке Nautilus.

Через день судно затонуло. Владельца подлодки спас экипаж находившейся поблизости яхты. Сначала Мадсен заявил, что местонахождение журналистки ему неизвестно, поскольку он ранее высадил ее на берег. Однако после того, как в море обнаружили ее обезглавленное тело, Петер несколько раз менял свои показания.

Прокуроры заявили, что Мадсен планировал убить свою спутницу, либо удушив ее, либо перерезав горло.

Как сообщали «ФАКТЫ», приговоренный к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль датский изобретатель Петер Мадсен не будет оспаривать обвинение в убийстве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter