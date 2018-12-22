Шоу-бизнес

Хит Казки «Плакала» смешно переделали на новогодний лад: сеть в восторге

В сети появился новогодний вариант слов популярной песни «Плакала», которую «для группы «Казка» написал Андрей Грищук.

В своем Facebook он объяснил, что пока придумал только припев и предложил пока выучить его, а затем, очевидно, появится и весь текст.

«Поплакала і знов ялинку

Принесла.

Купляла мандарини валізами,

І мама молода й закохана мала.

Салати всі однаково різали», — написал Андрей.

Творение автора оценили сотни пользователей сети, которые также предложили ему несколько новых идей — в частности, еще обыграть слезы от лука.

«Это репост!», — поблагодарил автора слов Дмитрий Коваленко.

Представить себе, как бы звучала песня на новогодний лад, можно, вспомнив оригинальную версию

Напомним, официальное видео песни «Плакала» набрало почти 90 млн просмотров в YouTube, а множественные пародии на песню находят тысячи поклонников.

«ФАКТЫ» писали об одной из пародий — авторства школьников, рассказывающих о тяжелой жизни — невыученных уроках, разорванном дневнике и слезах во время выполнения домашних заданий.

Перепевы записали популярные певцы и блогеры, даже те, для кого украинский не является родным. Подавляющее большинство переложений записаны в России, Беларуси и Казахстане.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter