Украина

Сеть позабавил выпуск в Луганске монет с ликвидированными главарями "ЛНР"

В оккупированном боевиками Луганске так называемый «государственный банк» выпустил монеты с изображениями ныне ликвидированных главарей так называемой «ЛНР» — Алексея Мозгового, Павла Дремова, Александра Беднова по кличке «Бэтмен», Валерия Болотова и других.

Автор фото — одесский волонтер и блогер Александр Коваленко, отмечает, что большинство «увековеченных» боевиков были, судя по имеющимся данным, ликвидировано своими же товарищами.

«Что забавно, все данные „герои“ отбыли к дидам пить лаву с рюмок, благодаря помощи своих же корешей», — написал он.

В комментариях пользователи выразили недовольство отсутствием монет с изображениями погибших главарей соседней террористической «ДНР» — «Моторолы», «Гиви» и Захарченко.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, где в настоящее время скрывается сбежавший из Донецка соратник Захарченко.

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