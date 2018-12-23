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Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн мужской и женский масс-старты на этапе Кубка мира в Нове-Место
В воскресенье, 23 декабря, программу третьего этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место завершат гонки с массовым стартом у мужчин (15 км) и женщин (12,5 км). В масс-старте с четырьмя огневыми рубежами примут участие по 30 спортсменов (25 лучших биатлонистов в общем зачете Кубка мира, а также пять спортсменов, не входящих в это число, но набравших наибольшее количество очков на текущем этапе в Нове-Место).
Честь Украины в мужской гонке предстоит отстаивать Артему Приме (25-я позиция в общем зачете) и удачно выступающему в Чехии Дмитрию Пидручному (на фото). А вот в женском масс-старте наша страна будет представлена сразу пятью биатлонистками. Елена Пидгрушная и Юлия Джима выйдут на дистанцию как спортсменки, занимающие 19-е и 24-е место в общем зачете Кубка мира, а сестры Семеренко и Анастасия Меркушина -- как удачно выступившие на этапе в Нове-Место.
Кубок мира. Третий этап. Нове-Место (Чехия)
Гонка с массовым стартом (мужчины) 12:45 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1»
Гонка с массовым стартом (женщины) 15:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1»
Прямую видеотрансляцию мужского и женского масс-стартов также можно посмотреть на сайте «ФАКТОВ».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в мужской гонке преследования Дмитрий Пидручный попал в цветочную церемонию.
Фото biathlon.com.ua
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