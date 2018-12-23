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Спорт

Биатлон в Нове-Место: видеотрансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира

10:59 23 декабря 2018   350
Артем Прима
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 23 декабря, программу третьего этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место (а заодно и состязаний в 2018 году) завершат гонки с массовым стартом у мужчин (15 км) и женщин (12,5 км).

Нашу страну в мужской гонке представят Артем Прима (25-й стартовый номер; на фото) и капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный (26-й).

Начало мужского масс-старта — в 12:45.

Прямую видеотрансляцию гонки с массовым стартом у мужчин смотрите здесь.

В женском масс-старте честь Украины предстоит отстаивать сразу пяти биатлонисткам — Елене Пидгрушной (19-й номер на старте), Юлии Джиме (24-й), Вале Семеренко (27-й), Вите Семеренко (29-й) и Анастасии Меркушиной (30-й).

Начало женского масс-старта — в 15:30.

Прямую видеотрансляцию гонки с массовым стартом у женщин также смотрите на сайте «ФАКТОВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть мужскую и женскую гонки с массовым стартом на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Фото biathlon.com.ua

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