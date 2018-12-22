34.71 31.31 27.43
Киев: -1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве эвакуировали всех пассажиров железнодорожного вокзала

21:16 22 декабря 2018   125
Взрывотехник
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве правоохранители и взрывотехники проводили поиск взрывчатки на Центральном железнодорожном вокзале после анонимного сообщения о минировании. По информации Полиции Киева, сообщение на «горячую линию» поступило в 18:30.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных.

Они провели эвакуацию 2 тысяч пассажиров, а также тщательную проверку здания и прилегающей к нему территории.

После завершения проверки в полиции сообщили, что опасных предметов или взрывчатых веществ на вокзале не обнаружено.

«Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан», — сообщили в полиции.

Напомним, 20 декабря неизвестный заминировал все бориспольские рейсы на Тель-Авив, а перед этим — сеть супермаркетов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!

Киев
-1

Ветер: 3 м/с  Ю
Давление: 740 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины