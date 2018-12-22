Происшествия

В Киеве эвакуировали всех пассажиров железнодорожного вокзала

В Киеве правоохранители и взрывотехники проводили поиск взрывчатки на Центральном железнодорожном вокзале после анонимного сообщения о минировании. По информации Полиции Киева, сообщение на «горячую линию» поступило в 18:30.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных.

Они провели эвакуацию 2 тысяч пассажиров, а также тщательную проверку здания и прилегающей к нему территории.

После завершения проверки в полиции сообщили, что опасных предметов или взрывчатых веществ на вокзале не обнаружено.

«Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан», — сообщили в полиции.

Напомним, 20 декабря неизвестный заминировал все бориспольские рейсы на Тель-Авив, а перед этим — сеть супермаркетов.



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