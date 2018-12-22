«МЮ» в дебютном матче Сульшера повторил достижение времен Фергюсона (видео)

Спорт

Блестяще дебютировал на посту нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» норвежский специалист Оле-Гуннар Сульшер. В гостевом поединке чемпионата Англии «красные дьяволы» разгромили «Кардифф» — 5:1 (Рэшфорд, 3, Эррера, 29, Марсьяль, 41, Лингард, 57, с пенальти, 90 — Камараса, 38, с пенальти).

Кстати, «МЮ» забил пять мячей в одном матче премьер-лиги впервые с мая 2013 года, когда команду еще тренировал легендарный Алекс Фергюсон. Та игра, ставшая для легендарного шотландца последней в должности главного тренера команды, завершилась со счетом 5:5.

По итогам 18-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль», обыгравший на выезде «Вулверхэмптон» (2:0), оторвался от ближайшего преследователя на четыре очка. А все благодаря сенсационному домашнему поражению «Манчестер Сити» (полузащитник «горожан» Александр Зинченко всю игру провел в запасе) от «Кристал Пэлас» (2:3).

Отмечу также проигрыш в родных стенах «Челси», которому в Лондоне насолил «Лестер» (0:1).

Положение лидеров чемпионата Англии: 1. «Ливерпуль» — 48 очков (18 матчей); 2. «Манчестер Сити» — 44 (18); 3. «Тоттенхэм» — 39 (17); 4. «Челси» — 37 (18); 5. «Арсенал» — 37 (18); 6. «МЮ» — 29 (18).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Жозе Моуриньо уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Фото Twitter «Манчестер Юнайтед»



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