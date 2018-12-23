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Пожар на шахте: в России найдены тела девяти погибших горняков
В воскресенье, 23 декабря, на аварийной шахте в Соликамске спасатели нашли тела всех девяти горняков, которые днем ранее оказались заблокированы под землей на глубине 346 метров. Причиной трагедии стал пожар. В МЧС России и компании «Уралкалий», которой принадлежит шахта, предполагают, что возгорание было вызвано строительными работами. Горели монтажная пена и строительный мусор.
Возгорание началось в субботу, 22 декабря, в 12:04 по местному времени (09.04 по киевскому времени) в строящемся четвертом стволе рудника. Часть шахтеров смогли подняться на поверхность. Девять человек оказались отрезаны. Все они — рабочие подрядной организации.
Горноспасатели предприняли шесть попыток поднять людей на поверхность, однако из-за высокой температуры и задымления не смогли до них добраться. Лишь с седьмой попытки удалось пробиться к месту, где находились горняки.
Губернатор Пермского края Максим Решетников выразил соболезнования семьям и близким строителей рудника. Он пообещал оказать родственникам погибших всю возможную помощь.
Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре на Рождественской ярмарке во Львове.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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