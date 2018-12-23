Уайт нокаутировал Чисору и вызвал на бой Джошуа: видео боя

Спорт

В субботу, 22 декабря, в Лондоне на ринге «О2 Арена» прошел бой-реванш за чемпионские титулы WBC Silver и WBO International в супертяжелом весе между британцами Диллианом Уайтом (25 побед, 18 из них — нокаутом, 1 поражение) и Дереком Чисорой (29 побед, 21 из них — нокаутом, 9 поражений).

Первая встреча между боксерами состоялась 10 декабря 2016 года. Тот поединок, названный лучшим боем года, продлился 12 раундов, и судьи отдали победу Уайту. Эксперты и болельщики ожидали такого же зрелищного поединка и на этот раз, но соперники во многом не оправдали надежд любителей бокса. Чисора имел небольшое преимущество по ходу боя, но Диллиан выжидал момент для решающего удара, который настал в 11-м раунде — после хука с левой Дерек уже не смог встать с настила ринга.

Самое интересное произошло после поединка. Уайт прямо с ринга бросил вызов Энтони Джошуа (именно от своего соотечественника Диллиан потерпел единственное в профессиональной карьере поражение три года назад), который находился в зале. Энтони не стал отсиживаться на своем месте, а подошел к рингу, и между боксерами возникла перепалка.

«Уайт просто идиот. Я ему сказал, что можно забыть о том нокауте, который я тебе устроил в нашей первой встрече, и давай сейчас проверим, кто из нас лучше. Я выразил ему свое уважение. А он начал задираться… Если Уайлдер не настроен серьезно и хочет снова драться с Фьюри, то я готов биться с Уайтом. И я даже не сомневаюсь, кто победит нокаутом. Никто из них не находится на моем уровне», — приводит слова Джошуа Sky Sports.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Беринчик завоевал чемпионский пояс эффектным нокаутом.

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