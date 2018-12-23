34.71 31.31 27.43
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

На Шпицбергене впервые ограбили банк, и сделал это россиянин

17:25 23 декабря 2018   381
Дома на Шпицбергене
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 21 декабря, на Шпицбергене было совершено первое в истории этого полярного архипелага вооруженное ограбление банка. В населенном пункте Лонгйир, где расположен аэропорт Свальбард, в 10:40 по местному времени в банк вошел мужчина с винтовкой Mauser в руках и потребовал деньги. Забрав 70 тысяч норвежских крон (8 тысяч долларов), он попытался скрыться.

Налетчик был арестован через несколько минут. Он оказался 29-летним гражданином России. В Норвегию прибыл по туристической визе. Его отправили на материк в город Тромсе, где он теперь находится под арестом и дает показания.

Местных пользователей соцсетей это ограбление изрядно позабавило. Большинство комментаторов отмечают, что горе-налетчик, очевидно, не продумал план отхода. Покинуть Шпицберген он мог только единственным способом — улетев из Свальбарда. Кроме того, отмечается, что в Лонгйире проживают не более 2 тысяч человек. И все друг друга знают. Любой приезжий сразу обращает на себя внимание. Ограбление уже окрестили самым идиотским преступлением в истории Норвегии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!

Киев
0

Ветер: 4 м/с  С
Давление: 741 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины