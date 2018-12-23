На Шпицбергене впервые ограбили банк, и сделал это россиянин

Мир

В пятницу, 21 декабря, на Шпицбергене было совершено первое в истории этого полярного архипелага вооруженное ограбление банка. В населенном пункте Лонгйир, где расположен аэропорт Свальбард, в 10:40 по местному времени в банк вошел мужчина с винтовкой Mauser в руках и потребовал деньги. Забрав 70 тысяч норвежских крон (8 тысяч долларов), он попытался скрыться.

Налетчик был арестован через несколько минут. Он оказался 29-летним гражданином России. В Норвегию прибыл по туристической визе. Его отправили на материк в город Тромсе, где он теперь находится под арестом и дает показания.

Местных пользователей соцсетей это ограбление изрядно позабавило. Большинство комментаторов отмечают, что горе-налетчик, очевидно, не продумал план отхода. Покинуть Шпицберген он мог только единственным способом — улетев из Свальбарда. Кроме того, отмечается, что в Лонгйире проживают не более 2 тысяч человек. И все друг друга знают. Любой приезжий сразу обращает на себя внимание. Ограбление уже окрестили самым идиотским преступлением в истории Норвегии.

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