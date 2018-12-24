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Наука и технологии

Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту новейший спутник ВВС США

2:25 24 декабря 2018   5
Спутник
Инф. «ФАКТОВ»

Американская компания SpaceX Илона Маска провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту спутник третьего поколения Глобальной системы позиционирования GPS III Военно-воздушных сил США. Об этом сказано в сообщении SpaceX в Twitter.

Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, навигационный спутник весом 3,8 тонны оказался на геостационарной орбите примерно через 1 час 56 минут после запуска. Это стал 21-й запуск компании SpaceX в нынешнем году.

Спутник третьего поколения Глобальной системы позиционирования дополнил орбитальную группировку, состоящую из 31 спутника, которая обеспечивает сигнал GPS по всему миру. SpaceX уже заключила контракты на запуск еще четырех спутников GPS III, все они будут выведены на орбиту ракетами Falcon 9.

В компании уточняют, что GPS III — новейшее поколение спутников GPS, их точность в три раза выше, а устойчивость к помехам в восемь раз больше, чем у предыдущих моделей. Производством новых спутников занимается корпорация LockheedMartin. Стоимость одного GPS III составляет 577 млн долларов США, срок эксплуатации — 15 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Илон Маск открыл первый скоростной подземный туннель для авто в Лос-Анджелесе.

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