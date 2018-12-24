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В Тернопольской области поезд застрял прямо посреди поля: подробности резонансного ЧП
Пассажирский поезд, который ехал из Рахова в Киев, застрял в Тернопольской области и более четырех часов стоит на месте. Об этом написала журналистка Ульяна Бойчук около полуночи в Facebook.
«Я звонила на горячую линию Укрзалізниці, но там сказали, что ответ на жалобу надо ждать 14 дней», — сказала журналистка.
Железнодорожники сообщили, что поезд не может проехать, ведь ремонтная бригада не забрала с путей принадлежности. По словам начальника поезда, когда приедет локомотив и уберет все с путей — тогда поезд тронется.
«В поезде работает туалет, вода и тепло. Люди спят. В соседнем купе слышала, как мать сказала ребенку: «Не ешь все бутерброды, потому что не известно, сколько еще стоять будем», — рассказала Бойчук.
Проводница в одном из вагонов посоветовала тем, кто опаздывает, по прибытию на вокзал Киева обратиться к дежурному. Этот поезд должен был приехать приехать в Киев в 06:34 утра.
Отметим, что по состоянию на утро понедельника непонятно, двинулся поезд с места или нет.
Как писали «ФАКТЫ», в октябре произошел еще один инцидент, связанный с некорректной работой железнодорожного транспорта. Так, поезд Лисичанск-Хмельницкий промчался мимо остановки и не остановился в Гнивани, куда у пассажиров были куплены билеты.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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