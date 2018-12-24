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Впервые с 2011-го не Мхитарян: экс-футболист украинского клуба признан лучшим в Армении
Официальный сайт Федерации футбола Армении обнародовал результаты референдума по определению лучшего футболиста страны 2018 года.
По итогам опроса лучшим признан 34-летний уроженец Бразилии, бывший форвард донецкого «Металлурга», а ныне игрок «Актобе» из Казахстана и сборной Армении Маркос Пиззелли, набравший 191 балл (на фото). Вторым финишировал бывший полузащитник донецких «Металлурга» и «Шахтера», футболист английского «Арсенала» Генрих Мхитарян (119), третьим — нападающий немецкого клуба «Ян Регенсбург» Саркис Адамян (32).
Кстати, одному из самых звездных футболистов в истории армянского футбола Генриху Мхитаряну (его признавали лучшим в стране восемь раз!) не удалось победить в референдуме впервые с 2011 года. Полузащитник «Арсенала», ранее защищавший также цвета «МЮ» и дортмундской «Боруссии», становился футболистом года в Армении начиная с 2009-го. Исключением стал лишь 2010-й, когда награда досталась еще одному экс-игроку донецкого «Металлурга» Карлену Мкртчяну, в то время выступавшему за «Пюник».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «МЮ» завершил суперобмен экс-футболиста «Шахтера» на сына рыбака.
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