Политика

«Батьківщина» победила на выборах в ОТО, которые состоялись 23 декабря

Лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко заявила о победе партии на выборах в ОТО — объединенных территориальных общинах. Об этом Тимошенко сообщила на пресс-конференции в Киеве, объявляя предварительные результаты местных выборов.

«Абсолютное первое место с большим отрывом заняла «Батьківщина" — 35,7%. На втором месте с результатом 22,7% - блок Петра Порошенко. Эти выборы — последняя крупная репетиция перед президентскими выборами. Это последняя настоящая социология, где меряют случайно мысли каких-то людей, где социологию считают конкретно по бюллетеням», — отметила председатель партии.

По словам Тимошенко, «Батьківщине» удалось добиться победы, несмотря на яростный административный ресурс, который задействовала власть.

«Это, по сути, был избирательный армагеддон, когда фальсификации, подкуп были впечатляющими. Ломали людей, заставляли сниматься с выборов», — сказала Тимошенко и возмутилась, что власть заставляла кандидатов в главы ОТО идти не самовыдвижением, а от Блока Петра Порошенко.

Впрочем, давление и фальсификации не помогли провластным силам. Если сравнить с предыдущими выборами в апреле, БПП резко снизил свой результат.

По словам Тимошенко, это означает, что все мероприятия политического террора на выборах не срабатывают.

«Если в апреле с помощью давления, админресурса, фальсификации на выборах депутатов в ОТО они смогли получить 27%, то сейчас — 22,7%. Им не помогают грязные и унизительные инструменты, которыми они пользуются. И на президентских выборах им ничто не поможет», — убеждена Тимошенко.

Зато партия «Батьківщина» от выборов к выборам только увеличивает народную поддержку. Так, политическая сила Юлии Тимошенко победила в каждой из 7 волн выборов в ОТО, получив 30% от количества депутатов, избранных от партий. А также в целом демонстрирует убедительную динамику.

«Мы начинали с 5,68% в 2014 году, в 2016—2017 годах — 28,6%, а на последних выборах мы уже имеем 35,7%», — сказала Тимошенко.

Лидер партии гордится своей командой, «которая может противостоять любому нашествию власти и таким масштабным нарушениям».

«Это означает, что на президентских выборах… мы можем противостоять всем», — подчеркнула политик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 23 декабря, состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 77 ОТО в 13 областях Украины.

Photo by Alexander Prokopenko

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