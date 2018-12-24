Спорт

Танцы тренировкам не помеха: Свитолина показала, как готовится к старту сезона-2019 (видео)

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (четвертая ракетка мирового женского рейтинга) активно готовится к старту сезона 2019 года. Совсем скоро, а именно в последний день 2018-го, начнется турнир в австралийском Брисбене, где наша соотечественница будет защищать свой чемпионский титул.

Пока же 24-летняя спортсменка усиленно занимается в спортзале, при этом не забывая, что она в первую очередь девушка, и совмещает таскание железяк с зажигательными танцами, которыми делится со своими подписчиками в Instagram.

Напомню, что в середине декабря Элина выиграла первый турнир после отпуска — на выставочных соревнованиях, проходивших во французском Кане, наша соотечественница в финале обыграла белоруску Александру Соснович — 3:6, 6:3, 6:4.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина рассказала об изменениях в своем тренерском штабе.

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