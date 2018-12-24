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"Священники кричат нацистские лозунги": в Совфеде РФ придумали новую страшилку об Украине
В Кремле продолжается истерика из-за получения Украиной Томоса об автокефалии и создания объединенной поместной православной церкви. Это следует из реакций и высказываний некоторых политиков из окружения президента России Владимира Путина.
Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала преступлением создание автокефальной церкви на Украине.
«Это же преступление, что происходит на Украине, когда светские власти грубо вмешались в духовную деятельность Украинской православной церкви, когда силой собрали каких-то священников, которые кричат нацистские лозунги», — заявила она, передает ТАСС.
Также ей не понравилось новое решение Верховной Рады по закону, обязывающему религиозные организации указывать принадлежность к стране-агрессору в своем названии.
«Они настаивают, чтобы УПЦ в течение четырех месяцев была перерегистрирована и названа Московской», — продолжила она, констатировав, что «в такой атмосфере страха зарегистрировать приход — это натравить своры нацистов на священников, на разрушение церквей».
Как писали «ФАКТЫ», 29 ноября Святейший Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.
15 декабря в Киеве прошел объединительный поместный православный собор, на котором были объединены церковные структуры Украины, поддерживающие независимость от страны-агрессора. Также на соборе был избран предстоятель новой церкви.
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