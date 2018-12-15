Порошенко на Объединительном соборе: Ради Бога и Украины примите верное решение

Политика

Украина никогда не была канонической территорией Московского патриархата. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на объединительном Архиерейском соборе в Киеве 15 декабря.

«Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви», — заявил президент.

Он призвал членов собора поддержать решение Вселенского патриарха Варфоломея по созданию автокефальной православной церкви в Украине.

«Обращаюсь непосредственно к участникам Собора, к иерархам церквей. Теперь от вас и только от вас зависит будущее Украины, наша свобода, наша государственная и духовная независимость от России. Вам предстоит принять Устав и выбрать Предстоятеля, а Томос уже ждет предстоятеля на Фанаре», — заявил презиедент.

Порошенко отметил, что «сегодняшнему Объединительному Собору уже в нашей новейшей истории предшествовали длительные усилия духовной и светской власти, миллионов украинского православного люда».

Также Порошенко подчеркнул важность способности участников собора договариваться и «услышать друг друга ради Украины».

«Ради Господа и ради Украины, примите ваши самые взвешенные решения и я верю, что вы — правильные люди в правильное время и в правильном месте. Я желаю объединительному собору успешной работы!» — сказал он.

Президент поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея, участников Всеукраинского Православного Объединительного Собора и всех верующих, которые собрались на площади перед Софийским собором, за поддержку создания единой поместной Украинской автокефальной православной церкви.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве 15 декабря в Софийском соборе начал работу объединительный Архиерейский собор, задачей которого является создание поместной Украинской православной церкви.

В Соборе участвуют все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата, ряд архиереев УПЦ Московского патриархата и все архиереи Украинской автокефальной православной церкви.

Фото: Twitter Петра Порошенко

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter