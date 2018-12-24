Спорт

Андрей Шевченко с экзотических островов поздравил всех с Рождеством и Новым годом (фото, видео)

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в эти дни вместе с семьей отдыхает в Антигуа и Барбуде (государство на одноименных островах в Карибском море). На фото, которое знаменитый экс-футболист «Динамо», «Милана» и «Челси» разместил на своей странице в Instagram, он купается вместе с сыновьями — 14-летним Джорданом, 12-летним Кристианом, шестилетним Александром и четырехлетним Райдером-Габриэлем.

*Андрей Шевченко с сыновьями на отдыхе

Кроме того, Шевченко на свой странице в Twitter разместил видео, в котором он поздравил всех с Рождеством и Новым годом.

Кстати, летом Андрей Шевченко вместе с супругой и детьми отдыхал на Барбадосе (этот остров в Карибском море — одно из самых любимых мест отдыха знаменитого футболиста).

Напомню, что Андрей Шевченко в июле 2004 года женился на американской модели (с польскими корнями) Кристен Пазик. Семья главного тренера сборной Украины живет в Лондоне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко с женой побывали на юбилее Мальдини.

Фото Instagram

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