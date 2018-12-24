- 18:09 В Украине возникла проблема с доставкой посылок из-за границы: названа причина
- 18:02 Двое моряков с буксира «Яны Капу» объявили себя военнопленными
- 17:50 Боимся кричать о любви: Тодоренко и Топалов показали сына в новом клипе
- 17:46 Известный астролог рассказала, что нужно успеть сделать до конца года
- 17:35 Притворялись мастерами на все руки: в сети показали фото «работающих» в Киеве наглых мошенников
- 17:21 Защищал "беркутовцев" и наемников: в Киеве сожгли авто известного адвоката
- 17:07 Праздник за оградой: в сети появились новогодние фото из Крыма
- 16:52 Цунами в Индонезии: в МИД рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы
- 16:52 Украинский депутат попала в больницу после серьезного ДТП
- 16:33 Легендарный российский артист попал в больницу: названа причина
Андрей Шевченко с экзотических островов поздравил всех с Рождеством и Новым годом (фото, видео)
Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в эти дни вместе с семьей отдыхает в Антигуа и Барбуде (государство на одноименных островах в Карибском море). На фото, которое знаменитый экс-футболист «Динамо», «Милана» и «Челси» разместил на своей странице в Instagram, он купается вместе с сыновьями — 14-летним Джорданом, 12-летним Кристианом, шестилетним Александром и четырехлетним Райдером-Габриэлем.
*Андрей Шевченко с сыновьями на отдыхе
Кроме того, Шевченко на свой странице в Twitter разместил видео, в котором он поздравил всех с Рождеством и Новым годом.
Hi my friends around the world, #MerryChristmas and a Happy New Year I wish you all the best #Antigua & #Barbuda #FamilyTime pic.twitter.com/CNkLqVhmJ4— Andriy Shevchenko (@jksheva7) 24 декабря 2018 г.
Кстати, летом Андрей Шевченко вместе с супругой и детьми отдыхал на Барбадосе (этот остров в Карибском море — одно из самых любимых мест отдыха знаменитого футболиста).
Напомню, что Андрей Шевченко в июле 2004 года женился на американской модели (с польскими корнями) Кристен Пазик. Семья главного тренера сборной Украины живет в Лондоне.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко с женой побывали на юбилее Мальдини.
Фото Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 739 мм