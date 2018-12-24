Легендарный российский артист попал в больницу: названа причина

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У народного артиста России Сергея Юрского , попавшего в больницу 23 декабря, обнаружили инфекционное заболевание рожу, особо опасное для пожилых людей.

Как сообщает «Московский комсомолец», самочувствие 83-летнего Сергея Юрьевича ухудшилось к вечеру воскресенья. У него открылась рвота, подскочило давление до 200 пуктов. На теле появилась сыпь.

Скорую вызвала дочь артиста. Опытные медики сразу поняли, что имеют дело с рожей. Сергея Юрьевича госпитализировали во вторую инфекционную больницу. Медики делают благоприятный прогноз, пока лечение проходит успешно, но могут случаться рецидивы.

Тем временем в Театре им. Моссовета, где служит Юрский, заявили, что артист находится на профилактическом обследовании, которое займет несколько дней.

Напомним, Сергей Юрский стал одним из российских деятелей культуры, которые поддержали Украину, выступив против аннексии Крыма и ввода российских войск на Донбасс . Юрский принадлежит к той плеяде актеров советского кино, которые давно уже снискали себе славу. Все его роли, даже эпизодические, моментально запоминались зрителям. Он сыграл более чем в 70 фильмах и около 7500 раз выходил на театральную сцену. Снимался в картинах «Ключ без права передачи», «Расмус-бродяга», «Место встречи изменить нельзя», «Не бойся, я с тобой», «Ищите женщину», «Любовь и голуби», «Золотой теленок». Кстати, роль Остапа Бендера Сергей Юрьевич называет одной из своих любимых.

Юрский не раз критиковал российские власти, отмечая, что сейчас в России расхождение между словами и действительностью достигло таких размеров, которых не было даже при Сталине.

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