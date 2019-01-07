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Украинцы смогут открывать валютные счета в банках за рубежом: что нужно об этом знать

Уже очень скоро, 7 февраля 2019 года, вступит в силу новый закон «О валюте и валютных операциях». Этот документ устраняет пережитки «советской» системы контроля над оборотом иностранной валюты и меняет правила проведения таких операций. Например, украинцы получат возможность получать из-за границы переводы в валюте и отправлять деньги за рубеж. И это далеко не все изменения. Кто теперь будет иметь право торговать валютой, как украинцы смогут покупать иностранные деньги в режиме онлайн и что нужно знать, чтобы открыть счет в зарубежном банке? С этими вопросами «ФАКТЫ» обратились к управляющему партнеру консалтинговой компании «Финансовая студия», кандидату экономических наук Евгению Невмержицкому.

Кто теперь сможет торговать валютой

— Что меняется в порядке хранения средств, в том числе валютных, на платежных картах?

— В порядке хранения средств на международных платежных картах ничего не меняется. Хочу повторить и подчеркнуть, что и до введения в силу данного закона о валюте граждане Украины имели фактическую возможность пересекать границу с любыми суммами на карточном счете в украинском банке и, соответственно, проводить оплаты за рубежом в валюте с данных карт, Конвертация осуществлялась банком, выпустившим карту, согласно правилам платежной системы. Гражданам не было никакой необходимости возить с собой наличную валюту за рубеж, заниматься ее декларированием на границе для оплаты своих расходов за рубежом. Все расходы по банковскому карточному счету были для резидента Украины в гривне. Таким образом, разрешив операции с международными банковскими картами, НБУ дал официальную возможность легально обходить многие абсурдные ограничения действующего на то время валютного регулирования.

— Есть ли какие-то ограничения по расчетам картами за рубежом? Какую сумму можно будет хранить на карте при выезде за границу?

— Расчеты картами за рубежом не ограничиваются. На карте можно хранить любую сумму денег.

— Кто сможет торговать валютой? Действительно ли это право дадут почтовым отделениям? Может, еще кому-то?

— Действительно, торговать валютой, кроме банков, смогут небанковские финансовые учреждения, а также операторы почтовых услуг на основании лицензии НБУ. Предоставление легального права торговать валютой другим участникам рынка ни законом «О валюте и валютных операциях», ни порядком ведения валютных операций от НБУ, не предусмотрено.

— Как украинцы смогут осуществлять онлайн-покупку валюты? Что для этого необходимо и о каких суммах идет речь?

— Для покупки валюты клиент подает заявку в банк (порядок подачи устанавливается банком). Соответственно, такая заявка может подаваться и удаленно, если это указано в договоре на обслуживание клиента. Банк или небанковское финансовое учреждение может проводить обмен валют с помощью платежного терминала. Жестких ограничений по суммам нет. Но важно учесть, что если сумма обмена валют равна или превышает 150 тысяч гривен, то такая операция попадает под обязательный финансовый мониторинг. Он проводится с целью соблюдения законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. То есть такая операция, а также происхождение денег, будут проверены.

Как открыть счет в иностранном банке

— Как украинцы смогут инвестировать средства за границу? Смогут ли они покупать акции зарубежных компаний или вкладывать деньги в иностранные банки?

— Украинцы свободно смогут инвестировать за рубеж, вкладывать деньги в иностранные банки и покупать иностранные ценные бумаги. Закон гарантирует недопущение неправомерного и необоснованного вмешательства государства в валютные операции.

— Нужна ли будет для этого лицензия НБУ? Какие существуют ограничения?

— Для инвестирования за границу или открытия валютного счета в зарубежном банке валютная лицензия НБУ гражданам Украины не нужна. Однако граждане должны сообщать о своих валютных операциях уполномоченным банкам, через которые эти операции осуществляются. В свою очередь, уполномоченные учреждения должны сообщать НБУ о валютных операциях субъектов, а также о своих валютных операциях.

При этом Нацбанк может устанавливать сумму обязательной продажи поступившей иностранной валюты, сроки расчетов по экспортно-импортным операциям, особенности операций, связанных с движением капиталов, разрешения или лимиты на отдельные виды валютных операций, а также резервировать средства по валютным операциям. Такие меры защиты стабильности финансовой системы Украины НБУ может устанавливать на срок до 6 месяцев и при необходимости продлевать каждые полгода еще на 6 месяцев.

— Как в таком случае изменится порядок обязательной продажи валютной выручки украинскими компаниями?

— Нацбанк проводит обязательную продажу валютной выручки самостоятельно (при установлении такой меры защиты банковской системы от опасности ухудшения платежного баланса и от других угроз стабильности банковской системы). Кроме того, обязательную продажу проводит и банк, обслуживающий клиента, согласно действующему на данный момент порядку, установленному НБУ.

— Как это отразится на наполнении валютных запасов и повлияет ли на курс национальной валюты?

— Указанные полномочия дают Национальному банку необходимый инструментарий для поддержания стабильности гривни, согласно требованиям статьи 99 Конституции Украины. Безусловно, центральный банк может и обязан влиять на поддержание стабильности гривни. Однако эта статья Конституции часто не соблюдается, что вредит экономической безопасности государства. Курс гривни без каких либо существенных экономических причин резко падает или поднимается, и зачастую это происходит в результате действий (либо бездействия) НБУ на валютном рынке.

Важно отметить, что на наполнение валютных запасов государства влияет не только регулирование НБУ и закон «О валюте и валютных операциях»". Прямое влияние имеет вся экономическая политика государства, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, улучшения инвестиционного климата. Для этого необходимо проводить комплексные реформы экономики по противодействию коррупции и эффективной защите интересов внутренних и зарубежных инвесторов.

Как новый закон повлияет на финансовую систему Украины

— Какие еще новшества ждут украинцев после вступления в силу Закона «О валюте» в феврале 2019 года?

— После вступления в силу данного закона следует ожидать От Нацбанка обновления порядка проведения валютных операций. Его проект уже опубликован НБУ для публичного обсуждения.

— Как в целом этот закон отразится на финансовой системе Украины?

— Не секрет, что валютные ограничения негативно влияют на инвестиционный климат, создают искусственные преграды для зарубежных инвестиций и легального вывода капитала. Из-за «бегства» капитала по нелегальным схемам государство за период независимости получило косвенный ущерб, эквивалентный сотням миллиардов долларов США.

К сожалению, коррупционную модель экономики пока преодолеть не удалось. Практически половина бизнеса находится в тени, даже по официальным данным. Однако новый Закон «О валюте и валютных операциях» дает серьезные основания для улучшения инвестиционного климата, снимая абсурдные ограничения и приводя валютное регулирование к европейским и мировым стандартам.

Хочу подчеркнуть, что сам закон является очень позитивным и прогрессивным, однако, чтобы получить положительный эффект для экономики страны, необходимы действенные меры по защите внутренних и внешних инвесторов. Только комплексные консолидированные меры всех государственных институтов могут привести к фактическому улучшению инвестиционного климата и восстановлению экономики, — подытожил Евгений Невмержицкий.

Стоит также напомнить, что в 2019 году вступает в силу и новый «Кодекс по процедурам банкротства». Этот обширный документ устанавливает особый пятилетний период реструктуризации ипотечных валютных кредитов и отменяет мораторий на изъятие квартир у неплательщиков. То есть теперь, в ходе процедуры банкротства кредиторы смогут взыскивать задолженность путем конфискации и продажи недвижимости должника. Однако это не касается единственного жилья банкрота.

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