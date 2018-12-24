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Защищал "беркутовцев" и наемников: в Киеве сожгли авто известного адвоката (фото, видео)
Адвокат Валентин Рыбин, получивший известность своим участием в громких процессах в Украине (в частности, он является защитником сообщника Надежды Савченко Владимира Рубана), пожаловался на убытки — 24 декабря неизвестные сожгли его автомобиль. Тот стоял в подземном паркинге рядом с его домом.
Рыбин однозначно связывает случившееся со своей адвокатской деятельностью.
«Я могу связать это с чем угодно, потому что мне постоянно угрожают из-за деятельности», — сказал он в комментарии Громадському.
Он уточнил, что авто застраховано не было, и кроме него, от поджога пострадали и другие автовладельцы — паркинг оказался весь задымлен.
В соцсети он опубликовал фото и видео с места происшествия.
Отметим, что кроме Рубана, Валентин Рыбин защищал бежавших в Россию экс-бойцов «Беркута», наемника Рафаэля Лусварги, воевавшего на Донбассе на стороне террористов «ДНР» и обвиняемого в заказе убийства Аркадия Бабченко Вячеслава Пивоварника. Также в его «послужном списке» — дело подозреваемого в государственной измене бывшего переводчика премьера Владимира Гройсмана Станислава Ежова.
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