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Происшествия

Защищал "беркутовцев" и наемников: в Киеве сожгли авто известного адвоката (фото, видео)

17:21 24 декабря 2018   213
Защищал «беркутовцев» и наемников: в Киеве сожгли авто известного адвоката (фото, видео)
Инф. «ФАКТОВ»

Адвокат Валентин Рыбин, получивший известность своим участием в громких процессах в Украине (в частности, он является защитником сообщника Надежды Савченко Владимира Рубана), пожаловался на убытки — 24 декабря неизвестные сожгли его автомобиль. Тот стоял в подземном паркинге рядом с его домом.

Рыбин однозначно связывает случившееся со своей адвокатской деятельностью.

«Я могу связать это с чем угодно, потому что мне постоянно угрожают из-за деятельности», — сказал он в комментарии Громадському.

Он уточнил, что авто застраховано не было, и кроме него, от поджога пострадали и другие автовладельцы — паркинг оказался весь задымлен.

В соцсети он опубликовал фото и видео с места происшествия.

Отметим, что кроме Рубана, Валентин Рыбин защищал бежавших в Россию экс-бойцов «Беркута», наемника Рафаэля Лусварги, воевавшего на Донбассе на стороне террористов «ДНР» и обвиняемого в заказе убийства Аркадия Бабченко Вячеслава Пивоварника. Также в его «послужном списке» — дело подозреваемого в государственной измене бывшего переводчика премьера Владимира Гройсмана Станислава Ежова.

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