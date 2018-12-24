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Новогодняя сказка в Цитрусе
Новогодние праздники всегда таят в себе ожидание новых свершений, больших успехов, удачных дней и исполнения самых заветных желаний. Магазин Цитрус может приблизить осуществление многих ваших желаний, так как сейчас в самом разгаре новогодние акции и скидки. Приходите к нам на распродажу и выберите подарок любимой или любимому, детям или родителям, хорошим друзьям или коллегам. И, наконец, не забудьте о себе! Ведь не каждый день можно так выгодно, со скидкой до 50% купить желанные электронные гаджеты, которые с пользой послужат вам в Новом году.
На какие товары распространяется скидка?
Перечень товаров, на которые интернет-магазин Цитрус устраивает акции к Новому году, настолько широк, что абсолютно каждый покупатель непременно сделает свой выбор. Среди акционных товаров:
- смартфоны и планшеты;
- ноутбуки и ультрабуки;
- смарт-часы и фитнесс-трекеры;
- телевизоры и медиаплееры;
- фото и видеоаппаратура;
- наушники и музыкальные гаджеты;
- гироборды и электросамокаты;
- игровые приставки и радиоуправляемые модели;
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