Новогодняя сказка в Цитрусе

Пресс-релиз

Новогодние праздники всегда таят в себе ожидание новых свершений, больших успехов, удачных дней и исполнения самых заветных желаний. Магазин Цитрус может приблизить осуществление многих ваших желаний, так как сейчас в самом разгаре новогодние акции и скидки. Приходите к нам на распродажу и выберите подарок любимой или любимому, детям или родителям, хорошим друзьям или коллегам. И, наконец, не забудьте о себе! Ведь не каждый день можно так выгодно, со скидкой до 50% купить желанные электронные гаджеты, которые с пользой послужат вам в Новом году.

На какие товары распространяется скидка?

Перечень товаров, на которые интернет-магазин Цитрус устраивает акции к Новому году, настолько широк, что абсолютно каждый покупатель непременно сделает свой выбор. Среди акционных товаров:

смартфоны и планшеты;

ноутбуки и ультрабуки;

смарт-часы и фитнесс-трекеры;

телевизоры и медиаплееры;

фото и видеоаппаратура;

наушники и музыкальные гаджеты;

гироборды и электросамокаты;

игровые приставки и радиоуправляемые модели;

квадрокоптеры и дроны;

и еще очень много умных устройств.

Для новогодней акции сотрудники подобрали самые востребованные товары. Чтобы выбор был комфортным, товары расположены на одной web-странице и распределены по соответствующим категориям и типам. Удобная система фильтрации и сортировки позволит вам быстро найти подходящий под ваши требования товар, а также сравнить технические характеристики нескольких одинаковых по функциональности гаджетов.

Дополнительные сервисы для заказа, доставки и покупки

Торопитесь заказать и купить полюбившийся вам гаджет, сделав это комфортно, сидя перед экраном своего ноутбука или персонального компьютера, не суетясь и не бегая в снежную и морозную погоду по магазинам в поисках новогоднего подарка. Цитрус доставит выбранный товар курьером прямо к вам домой.

Если вы сомневаетесь в правильности своего выбора, то позвонив по телефонам, указанным на сайте, вы получите бесплатную консультацию и исчерпывающие ответы на все вопросы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter