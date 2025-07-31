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Под предлогом командировок уезжал с любовницей из страны: блогер Алена Яхно о топ-менеджере Visa
Вице-президент Visa в странах CIS и Южной Европы Антон Пятигин под предлогом рабочих командировок путешествовал вместе с любовницей. Об этом пишет блогер Алена Яхно.
«Еще в декабре прошлого года разразился скандал, когда любимым оказался глубоко женатый отец двоих детей и по совместительству вице-президент Visa из СНГ и Юго-Восточной Европы Антон Пятигин. Оказалось, что он использовал служебные командировки для романтических путешествий, что противоречит украинскому законодательству военного положения», — отмечает Яхно.
Блогер отметила, что совместное фото топ-менеджера Visa с любовницей опубликовал таблоид Harley Quinn, сравнив эту пару с недавним скандалом вокруг компании Astronomer. Таблоид отмечает, что маркетинг-директор GoodWine Мария Олейник выложила общие фотографии с Пятигиным, где показала свою беременность и отца ребенка.
Стоит отметить, что в декабре 2017 года Visa уволила Head of Innovation and Strategic Partnerships Джима МакКарти за «нарушение политики компании». Тогда на основе журналистских расследований стало известно, что в прошлом он имел внебрачные отношения с подчиненными, включая работавшую непосредственно под его руководством. Visa не уточнила во внутреннем официальном сообщении, именно ли романтические связи стали причиной увольнения, но поведение было определено как несовместимое с корпоративной культурой.
Напомним, Антон Пятигин стал вице-президентом Visa, возглавив направление Visa Consulting and Analytics в странах СНГ и Юго-Восточной Европы в конце 2023 года. До этого он два года занимал должность независимого члена наблюдательного совета государственного «Ощадбанка». Согласно декларации, женой топ-менеджера является Ксения Пятигина, вместе они воспитывают сына Александра и дочь Эмму.
Ранее сообщалось, что объявлено подозрение бывшему начальнику ТЦК, который помог бежать за границу экс-руководителю Киевского метрополитена.49
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