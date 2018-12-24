На популярном горнолыжном курорте произошло жуткое ДТП

Происшествия

На закарпатском курорте Драгобрат произошло ДТП — туристка из Киева попала под колеса машины по утрамбовке снега. В настоящее время пострадавшая девушка находится в реанимации в Рахове в тяжелом состоянии.

Напомним, метеорологи предупреждали о снеголавинной опасности на Драгобрате и просили туристов избегать крутых склонов.

Инцидент случился вечером в воскресенье, 23 декабря, около 17:00 возле отеля «Пик».

Как сообщает местное издание Zaholovok.com.ua , ссылаясь на информацию очевидца происшествия Владимира Терещенко, они отдыхали на Драгобрате и катались на сноубордах. А ратрак (снегоутрамбовочная машина) сдавал назад и водитель не заметил девушку.

Терещенко отмечает, что за рулем якобы был владелец одной из гостиниц. По словам очевидца, сначала водитель вышел, чтобы оказать помощь пострадавшей, но затем уехал в другой отель и скрылся.

Полицию вызвали туристы. Они считают, что дело могут спустить на тормозах.

Полицейские прибыли вовремя и сообщили, что зарегистрируют уголовное производство в течение 24 часов. Также подтвердилось то, что ратрак принадлежит владельцу одной из гостиниц Драгобрата.

«Мне кажется, что он пытается избежать проблем с правоохранительными органами и договориться, чтобы ЧП не расследовали. Вполне возможно, что водитель был в нетрезвом состоянии. Когда мы пытались ему позвонить, нам сообщили, что он не может разговаривать, поскольку у него проблемы с сердцем», — передает слова Терещенко издание « Информатор » .

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Карпатах нередки ЧП, которые происходят с туристами. На Закарпатье спасателям часто приходится проводить поисковые работы. Многие туристы в горах теряют ориентиры и не могут выйти на запланированный на маршрут. А прошлой зимой трое туристов сорвались в стометровую пропасть с горы Поп Иван. Их нашли в 15 километрах от места падения.

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