Россиянина отправили в тюрьму за якобы участие в "Правом секторе"

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Нагатинский районный суд Москвы вынес приговор россиянину Денису Бахолдину, которого обвинили в участии в запрещенном в России «Правом секторе». Суд признал его виновным и приговорил к 3,6 годам колонии. При этом сторона обвинения требовала от суда осуждения на 5 лет, а в дополнение — ограничения свободы на 10 месяцев, сообщает Каспаров.Ru.

По словам правозащитников, обвинение было построено в основном на показаниях секретного свидетеля под псевдонимом «Иванов Иван Иванович». Тот заявил, что являлся разведчиком-пулеметчиком вооруженных сил Украины в зоне АТО и в 2015 году якобы сопровождал на нейтральную территорию группу разведчиков без опознавательных знаков. После выполнения задания старший группы разведчиков поднял балаклаву, показав свое лицо.

Также прокуратура ссылается на содержимое флеш-накопителя, на котором, в частности, имеется справка «Правого сектора» о том, что обвиняемый якобы находился в зоне АТО и принимал участие в боевых действиях. Также на накопителе якобы были обнаружены фотографии обвиняемого в военной форме с оружием, видеозаписи учений военизированных подразделений и методички по ведению боевых действий.

В свою очередь адвокат Светлана Сидоркина в прениях отметила, что обнаруженная справка «Правого сектора» является ксерокопией, а не оригиналом, тогда как ее подлинность так и не подтвердили. Также, по ее словам, содержание накопителя, на котором находились материалы, не было зафиксировано при досмотре непосредственно после задержания, поэтому неизвестно, когда и при каких обстоятельствах информация появилась на флешке.

Отметим, что Бахолдин находился в СИЗО с марта 2017 года.

Напомним, в начале декабря российский суд вынес приговор похищенному в Херсоне украинцу Александру Шумкову, который некоторое время был личным охранником лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша.

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