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Британец создал сервис знакомств, где все женщины могут выбирать только его одного

3:40 25 декабря 2018   27
Шед Симув
Инф. «ФАКТОВ»

Несколько лет назад британец Шед Симув стал известен тем, что выпустил книгу без единого слова. Теперь он решил воплотить в жизнь еще одно свое изобретение — сервис знакомств, где из всех мужчин доступен только он.

Сервис является клоном приложения Tinder — Shinder.

Создавая сервис, 45-летний мужчина попытался повысить свои шансы на свидание. В данном приложении, каждому заглянувшему в него пользователю предлагается подыскать себе пару из находящихся по близости людей. Но выбирать приходится из одного Шеда Симува.

Он предстает в виде бизнесмена, писателя, дизайнера, мотивационного спикера и даже обладателя рекорда Гиннесса.

Пользоваться сервисом могут, как женщины, так и мужчины. В случае, если пользователь отказывается от продолжения знакомства с Симувом, в зависимости от пола ему приходит соответствующее «прощальное» сообщение.

Так, женщины узнают, что они только что избежали неприятной ситуации, поскольку Шед «требует ухоженную внешность». А мужчинам автор выражает сожаление, что им не удастся повторить сцену из фильма «Горбатая гора».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Facebook заявили, что запустят до конца года «функцию для свиданий».

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