Мир

Британец создал сервис знакомств, где все женщины могут выбирать только его одного

Несколько лет назад британец Шед Симув стал известен тем, что выпустил книгу без единого слова. Теперь он решил воплотить в жизнь еще одно свое изобретение — сервис знакомств, где из всех мужчин доступен только он.

Сервис является клоном приложения Tinder — Shinder.

Создавая сервис, 45-летний мужчина попытался повысить свои шансы на свидание. В данном приложении, каждому заглянувшему в него пользователю предлагается подыскать себе пару из находящихся по близости людей. Но выбирать приходится из одного Шеда Симува.

Он предстает в виде бизнесмена, писателя, дизайнера, мотивационного спикера и даже обладателя рекорда Гиннесса.

Пользоваться сервисом могут, как женщины, так и мужчины. В случае, если пользователь отказывается от продолжения знакомства с Симувом, в зависимости от пола ему приходит соответствующее «прощальное» сообщение.

Так, женщины узнают, что они только что избежали неприятной ситуации, поскольку Шед «требует ухоженную внешность». А мужчинам автор выражает сожаление, что им не удастся повторить сцену из фильма «Горбатая гора».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Facebook заявили, что запустят до конца года «функцию для свиданий».

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