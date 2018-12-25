31.31 34.71 27.43
Киев: -3
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Рождество в Ватикане: Папа Римский призвал человечество "делиться и жертвовать" (фото)

11:51 25 декабря 2018   11
Папа Римский Франциск
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 25 декабря, католики и протестанты во всем мире празднуют Рождество. По случаю великого праздника Папа Римский Франциск отслужил рождественскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане.

Мессу транслировали в прямом эфире 120 телекомпаний из разных стран мира. На площади перед собором Святого Петра собрались около 10 тысяч простых верующих, а также многочисленные кардиналы и епископы.

Понтифик призвал к простому образу жизни и взаимопомощи. «Вифлеемский младенец открыл новую модель жизни: не поглощать и скопидомствовать, а делиться и жертвовать», — сказал Франциск.

Фото Getty Images

Папа Римский раскритиковал «ненасытную жадность в истории человечества». Он подчеркнул: «Лишь немногие чревоугодничают всласть, в то время как столь многие лишены хлеба насущного».

«Вифлеем означает „Дом хлеба“. Здесь в яслях родился Господь, чтобы разделить себя с людьми и насытить их собой. Ясли со всей ясностью показали, что жизнь кормит не имущество, а любовь, не выставляемое напоказ пресыщение, а простота», — напомнил Франциск.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...

Киев
-3

Ветер: 5 м/с  C
Давление: 743 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины