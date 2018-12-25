Рождество в Ватикане: Папа Римский призвал человечество "делиться и жертвовать" (фото)

Мир

Во вторник, 25 декабря, католики и протестанты во всем мире празднуют Рождество. По случаю великого праздника Папа Римский Франциск отслужил рождественскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане.

Мессу транслировали в прямом эфире 120 телекомпаний из разных стран мира. На площади перед собором Святого Петра собрались около 10 тысяч простых верующих, а также многочисленные кардиналы и епископы.

Понтифик призвал к простому образу жизни и взаимопомощи. «Вифлеемский младенец открыл новую модель жизни: не поглощать и скопидомствовать, а делиться и жертвовать», — сказал Франциск.

Фото Getty Images

Папа Римский раскритиковал «ненасытную жадность в истории человечества». Он подчеркнул: «Лишь немногие чревоугодничают всласть, в то время как столь многие лишены хлеба насущного».

«Вифлеем означает „Дом хлеба“. Здесь в яслях родился Господь, чтобы разделить себя с людьми и насытить их собой. Ясли со всей ясностью показали, что жизнь кормит не имущество, а любовь, не выставляемое напоказ пресыщение, а простота», — напомнил Франциск.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter