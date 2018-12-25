Шоу-бизнес

К рождению сына Влад Топалов подарил Регине Тодоренко песню, а та сделала на нее трогательный клип (видео)

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов, у которых 5 декабря родился сын, сделали друг другу музыкальные подарки. Топалов написал песню «Орел или решка» и подарил ее Регине, а та записала под музыку трогательный клип с самыми яркими моментами помолвки, свадьбы, беременности, выписки из роддома. В финале клипа в кадре появляются ножки новорожденного ребенка в ярких носочках с надписями «Я люблю маму» и «Я люблю папу».

«Благодарим вас за терпение и уважение к нашему самому прекрасному событию в мире… Чтобы много не писать, пусть за нас скажет наша песня и маленькая, но уже такая грандиозная история», — предложила Тодоренко.

Напомним, Тодоренко после родов стала намного реже появляться в Instagram, чем расстроила своих поклонников. Уладить недопонимание между Региной и ее фан-клубом взялся муж певицы и попросил прекратить травлю молодой матери.

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