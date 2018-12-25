Третий ребенок Кейт Миддлтон и первнец 43-летней Евы Лонгории: знаменитые родители 2018

Шоу-бизнес

2018 год оказался счастливым для многих звездных родителей. Рекордсменом года смело можно назвать американского актера Эди Мэрфи, который стал отцом в десятый раз. Его невеста, австралийская модель Пейдж Батчер родила 57-летнему актера сына. Мальчика назвали Макс Чарльз Мерфи. Это второй совместный ребенок комика и 39-летней модели. Эдди и Пейдж встречаются уже шесть лет и воспитывают общую дочь Иззи Уну, которая появилась на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса в 2016 году. У Мерфи еще есть пятеро детей от экс-супруги Николь Мерфи, один ребенок — от солистки Spice Girls Мел Би (дочь Энджел Айрис) и еще двое детей от разных женщин.

Британская королевская семья пополнилась в этом году еще одним наследником — в апреле у Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кэтрин родился третий ребенок. Сына назвали Луи Артуром Чарльзом. Официальный титул мальчика — Его Королевское Высочество Принц Луи Кембриджский. Поклонников королевской семьи потрясло то, что Кейт Миддлтон родила сына в 11 утра, а уже в 18.00 стояла с малышом на руках на пороге клиники. Герцогиня, в элегантном красном платье, выглядела потрясающе. 36-летняя Кейт и 35-летний Уильям воспитывают еще двое детей. Первенцу Джорджу — четыре года, а младшей сестре Шарлотте исполнится три. В октябре впервые стала мамой и родная сестра Кейт Пиппа Миддлтон. Она родила мальчика.

Радостными событиями этот год был наполнен для знаменитого семейства Кардашьян — сразу три сестры стали мамами. У модели и актрисы Ким Кардашьян и ее звездного мужа певца Канье Уэста 15 января родился третий ребенок. Дочку, которой дали имя Чикаго, им выносила суррогатная мама. Такой выбор супруги сделали из-за тяжелого опыта предыдущих беременностей Ким. В семье уже подрастают 4-летняя дочка Норт и 2-летний сын Сейнт, которых Ким Кардашьян выносила сама.

12 апреля этого года стала мамой еще одна представительница знаменитого семейства — Хлое Кардашьян 12 апреля родила первенца. Рождение ребенка сопровождалось громким скандалом. Оказывается, пока Хлое была беременной, ее возлюбленный баскетболист Тристан Томпсон изменял ей налево и направо. Когда вскрылась правда, Хлое так разнервничалась, что родила раньше срока. К счастью, на здоровье девочки, которой дали имя Тру, это не отразилось.

Также девочку родила еще одна сестрица Кардашьян. 20-летняя Кайли Дженнер умудрилась скрыть от СМИ беременность и факт рождения ребенка. Об этом она выпустила документальный фильм, который уже стал рекордсменом по количеству просмотров в сети.

А вот голливудская актриса, звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория, впервые ставшая мамой в 43 года, не скрывала свою беременность и вскоре после родов показала фото долгожданного сына. Мальчика назвали Сантьяго Энрике. Для актрисы и ее мужа Хосе-Антонио Бастона это первый совместный и очень долгожданный ребенок. У ее супруга есть трое детей от первого брака — 22-летняя Наталья и 14-летние двойняшки Мариана и Хосе. Ева Лонгория во время беременности буквально сияла от счастья, она принимала участие в стильных фотосессиях, демонстрируя свой округлившийся живот. А сейчас показывает счастливые фото с малышом.

В мае ребенок появился в семье 35-летней модели Миранды Керр и ее мужа 27-летнего миллиардера Эвана Шпигеля. Счастливые родители назвали мальчика Хартом. Малыш стал первым ребенком для Эвана и вторым для Миранды, которая воспитывает сына Флинна от актера Орландо Блума. О романе Миранды Керр и Эвана Шпигеля стало известно еще в июле 2015 года, после того как папарацци заметили влюбленных, держащимися за руки на одной из улиц Лос-Анджелеса. Вскоре парочка отправилась в первое совместное путешествие. В мае 2016-го Шпигель и Керр обрели совместный особняк за 12 миллионов долларов, а в мае прошлого года состоялась свадьба звездной пары.

В третий раз стала мамой 39-летняя голливудская актриса Кейт Хадсон («Как отделаться от парня за 10 дней»). Актриса подарила своему бойфренду Дэнни Фудзикаве дочку. Малышку назвали Ронни Роуз. Спустя несколько дней после родов счастливая мама показала фото малышки. Отцом ребенка является 32-летний бойфренд актрисы, рок-музыкант и основатель звукозаписывающей компании Дэнни Фудзикава. Об их романе стало известно весной 2017 года.

Трогательным снимком с новорожденной дочкой умилил сеть Дуэйн Джонсон («Форсаж»). Его возлюбленная Лорен Хашиан родила второго ребенка. Девочку назвали Тиана. Ребенок стал вторым совместным для пары и третьим для самого Дуэйна.

«Кожа к коже. Безмерно горд и счастлив поприветствовать еще одну сильную женщину в этом мире. Тиана Джиа Джонсон прибыла в этот мир как настоящая сила природы, а ее мать Лорен Хашиан — настоящая рок-звезда. Меня с детства окружали и растили сильные и любящие женщины, но после того как я присутствовал при рождении Тианы, мне сложно выразить ту степень любви, уважения и восхищения, которые я испытываю к Лорен и ко всем матерям и женщинам в мире», — подписал кадр с новорожденной Дуэйн. С Лорен они также воспитывают совместную дочь Жасмин. У Джонса также есть 16-летняя дочь Симон, которая работает манекенщицей в модельном агентстве IMG Models.

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